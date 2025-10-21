Как подготовиться к блэкауту - перечень самых необходимых вещей для дома

Мужчина зажигает свечу из-за отсутствия света. Фото: Freepik

Во время отключения света важно иметь базовый набор вещей, которые помогут пережить блэкаут комфортно и безопасно. Это не только свет или тепло — но и способ оставаться на связи и сохранить продукты.

Новини.LIVE подготовили подборку самых полезных вещей, которые должны быть в каждом доме на случай длительных отключений электроэнергии.

Незаменимое во время блэкаута

LED-фонарики и свечи на батарейках — безопасные и экономные источники света.

Фонари с солнечной панелью — заряжаются от дневного света.

Грелки или термоодеяла — помогут согреться без отопления.

Газовая или гелевая горелка — позволяет готовить пищу даже без электричества.

Изотермическая сумка-холодильник — сохранит продукты свежими.

Дополнительные вещи, о которых часто забывают

Повербанк или портативная зарядная станция — чтобы оставаться на связи.

Радио на батарейках — позволит получать новости даже без интернета.

Сухой душ или влажные салфетки — помогут соблюдать гигиену.

Как подготовить дом

Проверь работу генератора, запасись батарейками, газовыми баллонами, спичками. Определи место для хранения продуктов в прохладе — например, балкон или изотермическую сумку. Также заранее заряжай все устройства и установи офлайн-карты, чтобы не потерять навигацию.

