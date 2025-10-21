Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что спасет во время блэкаута — десять необходимых вещей дома

Что спасет во время блэкаута — десять необходимых вещей дома

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:06
обновлено: 16:24
Как подготовиться к блэкауту - перечень самых необходимых вещей для дома
Мужчина зажигает свечу из-за отсутствия света. Фото: Freepik

Во время отключения света важно иметь базовый набор вещей, которые помогут пережить блэкаут комфортно и безопасно. Это не только свет или тепло — но и способ оставаться на связи и сохранить продукты.

Новини.LIVE подготовили подборку самых полезных вещей, которые должны быть в каждом доме на случай длительных отключений электроэнергии.

Реклама
Читайте также:

Незаменимое во время блэкаута

  • LED-фонарики и свечи на батарейках — безопасные и экономные источники света.
  • Фонари с солнечной панелью — заряжаются от дневного света.
  • Грелки или термоодеяла — помогут согреться без отопления.
  • Газовая или гелевая горелка — позволяет готовить пищу даже без электричества.
  • Изотермическая сумка-холодильник — сохранит продукты свежими.

Дополнительные вещи, о которых часто забывают

  • Повербанк или портативная зарядная станция — чтобы оставаться на связи.
  • Радио на батарейках — позволит получать новости даже без интернета.
  • Сухой душ или влажные салфетки — помогут соблюдать гигиену.

Как подготовить дом

Проверь работу генератора, запасись батарейками, газовыми баллонами, спичками. Определи место для хранения продуктов в прохладе — например, балкон или изотермическую сумку. Также заранее заряжай все устройства и установи офлайн-карты, чтобы не потерять навигацию.

Мы уже писали о том, как очистить духовку обычным паром, не повредив поверхность.

Ранее объясняли, когда открывать окна и как правильно это делать, чтобы сохранить тепло и сухость в доме.

Подробнее рассказывали о том, как навести идеальный порядок даже в труднодоступных зонах кухни.

советы дом эффективные способы отключения света зарядное устройство
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации