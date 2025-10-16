Когда и как открывать окна зимой, чтобы избежать конденсата и плесени

Конденсат на окне. Фото: The Mirror

Зимой проветривать квартиру нужно обязательно — даже во время сильных морозов. Иначе на окнах появится конденсат, а со временем и плесень на стенах. Из-за недостатка свежего воздуха повышается влажность, что вредит и жилью, и здоровью.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно открывать окна и как правильно это делать, чтобы сохранить тепло и сухость в доме.

Реклама

Читайте также:

Как предотвратить появление влаги

В холодное время из-за разницы температур в помещении часто образуется конденсат. Избыточная влага оседает на стеклах, а затем переходит в стены, создавая идеальные условия для появления плесени. Чтобы этого избежать, специалисты советуют проветривать комнаты дважды в день — утром и вечером.

Сколько времени держать окна открытыми

Оптимальная продолжительность — от 5 до 15 минут. За это время свежий воздух обновит атмосферу в квартире, но стены не успеют остыть. Особенно важно открывать окна после приготовления пищи и после душа или ванны, когда влажность повышается.

Советы экспертов

Включайте вытяжку или открывайте окно во время готовки.

Закрывайте кастрюли крышками — это уменьшит образование пара.

После купания сначала наливайте холодную воду, а потом горячую — пара станет меньше на 90%.

Не держите окна открытыми слишком долго: короткие проветривания эффективнее постоянно приоткрытого окна.

Регулярное короткое проветривание — лучшая профилактика конденсата и плесени зимой. Достаточно несколько минут в день, чтобы в квартире оставался свежий воздух, а стены и окна были сухими. Это простое правило поможет сохранить комфорт и здоровый микроклимат в доме даже в самые сильные морозы.

Мы объясняли то, как подготовить сад к зиме.

Также рассказывали о том, какие культуры можно выращивать прямо на компостной яме.

Ранее сообщалось о том, как уберечь яблони от зимних холодов.