Конденсат на окнах - причины появления и эффективные способы устранения в квартире и доме

Влага на окнах портит вид и вредит здоровью. Конденсат возникает из-за разницы температур и избытка влаги в комнате. Есть несколько простых методов, чтобы избавиться от проблемы.

Почему появляется конденсат на окнах

Основные причины — разница температур снаружи и внутри, повышенная влажность и плохая вентиляция. Из-за этого влага оседает на стеклах каплями.

Как убрать конденсат с окон

Регулярно проветривайте комнату. Свежий воздух снижает уровень влажности.

Используйте осушители воздуха. Они быстро убирают лишнюю влагу.

Не сушите белье в комнате. Это основной источник повышенной влажности.

Утеплите окна. Качественные уплотнители и двухкамерные стеклопакеты уменьшают разницу температур.

Дополнительные способы борьбы с влагой

На подоконник можно ставить емкости с солью или содой — они впитывают влагу. Также помогают специальные абсорбирующие пакеты, которые продаются в хозяйственных магазинах.

При соблюдении простых правил конденсат исчезнет, а окна будут оставаться сухими. Это продлит срок их службы и сделает дом комфортным и безопасным.

