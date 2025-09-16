Как ухаживать за рождественником - простые советы для обильного цветения

Рождественник в период цветения. Фото: iStock

Рождественник расцветает в конце ноября и украшает дом яркими бутонами в зимние праздники. Если ваше растение упорно молчит, есть несколько проверенных хитростей, которые помогут заставить его распуститься.

Новини.LIVE делится советами, как правильно ухаживать за рождественником, чтобы он каждый год радовал обильным цветением.

Как подготовить рождественник к цветению

Рождественник относится к семейству кактусовых, но происходит из тропиков. Поэтому он требует особого ухода. Ошибки в почве, поливе или температуре могут привести к тому, что цветок не выпускает бутонов.

Рождественник с бело-розовыми цветами в горшке на подоконнике. Фото: Pinterest

Как выбрать правильный грунт для рождественника

В природе рождественник растет на деревьях, среди мха и органики. Оптимальная смесь:

земля для кактусов;

листовой перегной;

мох и кора.

Такая легкая и рыхлая основа поможет корням "дышать".

Как поливать рождественник

У растения должен быть "сезон дождей" и "сезон засухи":

март-август — активный полив и опрыскивание;

сентябрь-ноябрь — уменьшение полива, прохладный подоконник с температурой 12-16°С;

декабрь-январь — во время цветения возвращаем регулярный полив;

февраль — период покоя.

Полив рождественника во время цветения. Фото: Pinterest

Какой свет нужен рождественнику

Рождественник любит рассеянный свет. Лучшее место для него — восточные или северные окна. Прямое солнце может обжечь листья, а недостаток света помешает формированию бутонов.

Когда и как подкармливать рождественник

С весны до осени рождественник подкармливают дважды в месяц комплексными удобрениями для кактусов или раствором монокалийфосфата.

Домашние хитрости для обильного цветения

Есть несколько простых способов "подтолкнуть" растение:

поливать сладкой водой (1 ст. л. сахара на 0,5 л воды);

использовать раствор с древесной золой (2 ст. л. на 1 л воды).

Как размножить рождественник

После цветения в феврале можно укоренять побеги. Достаточно отделить 2-4 сегмента веточки, окунуть в порошок-укоренитель и высадить во влажную почву. Молодые черенки быстро приживаются в мини-тепличке из пакета уже через 2-3 недели.

Цветущий рождественник в горшке с розовыми бутонами. Фото: Tava Klade

Таким образом, главное для рождественника — воссоздать его естественный ритм: влага и тепло летом, прохлада осенью и забота зимой. Тогда цветок гарантированно украсит ваши праздники.

