Когда и как правильно сажать гиацинты осенью - простые правила для садоводов

Расцветшие розовые и голубые гиацинты. Фото: Freepik

Гиацинты высаживают осенью, чтобы весной получить роскошные цветы. Важно выбрать правильное время, место и глубину посадки, а также обеспечить защиту луковиц зимой.

Новини.LIVE делится полезными советами, чтобы весной ваш сад расцвел яркими красками.

Реклама

Читайте также:

Когда высаживать гиацинты

Оптимальное время зависит от климата. В Украине луковицы сажают с середины сентября до конца октября. Главное — сделать это за 3-4 недели до первых устойчивых морозов, чтобы корни успели сформироваться.

Гиацинты в горшках. Фото: Pinterest

Какую почву выбрать

Для хорошего роста гиацинтам нужен солнечный участок, защищенный от ветра. Почва должна быть рыхлая, дренированная и с нейтральной кислотностью. Перед посадкой вносят:

песок и перегной;

суперфосфат;

древесную золу или доломитовую муку.

Важно: азотные удобрения осенью не применяют.

На какую глубину сажать

Есть простое правило: слой почвы над луковицей должен быть вдвое больше ее высоты.

крупные — 15-18 см;

средние — 12-15 см.

Расстояние между растениями оставляют 15-20 см. В легкой почве глубину увеличивают, в тяжелой — немного уменьшают.

Женщина, которая сажает цветы в саду. Фото: Freepik

Как подготовить луковицы

Перед высадкой их обрабатывают фунгицидом или слабым раствором марганцовки. В лунку можно насыпать тонкий слой песка — это поможет избежать загнивания. Если земля сухая, обязательно полить.

Уход после посадки

Осенью гиацинтам нужен умеренный полив. В дождливую и холодную пору участок стоит накрыть агроволокном или пленкой, чтобы защитить от преждевременных заморозков.

Крупный план розового гиацинта. Фото: Pixabay

Как подготовить к зиме

Когда земля остынет, клумбу мульчируют: торфом, опилками, сухими листьями или лапником. Это сохранит луковицы от промерзания. Весной укрытие снимают, ведь гиацинты быстро просыпаются с первыми теплыми днями.

Мы уже писали о том, какие растения не стоит обрезать в сентябре.

Ранее сообщалось о том, какие кусты сделают сад ярким осенью.

Также мы объясняли то, как защитить розы перед зимой.

Подробнее мы рассказывали о том, когда лучше всего сажать нарциссы.

Интересно будет также узнать то, как продлить цветение бархатцев.