Когда и как правильно сажать гиацинты осенью - простые правила для садоводов

Как сажать гиацинты осенью — советы для пышного цветения
Гиацинты высаживают осенью, чтобы весной получить роскошные цветы. Важно выбрать правильное время, место и глубину посадки, а также обеспечить защиту луковиц зимой.
Новини.LIVE делится полезными советами, чтобы весной ваш сад расцвел яркими красками.
Когда высаживать гиацинты
Оптимальное время зависит от климата. В Украине луковицы сажают с середины сентября до конца октября. Главное — сделать это за 3-4 недели до первых устойчивых морозов, чтобы корни успели сформироваться.
Какую почву выбрать
Для хорошего роста гиацинтам нужен солнечный участок, защищенный от ветра. Почва должна быть рыхлая, дренированная и с нейтральной кислотностью. Перед посадкой вносят:
- песок и перегной;
- суперфосфат;
- древесную золу или доломитовую муку.
Важно: азотные удобрения осенью не применяют.
На какую глубину сажать
Есть простое правило: слой почвы над луковицей должен быть вдвое больше ее высоты.
- крупные — 15-18 см;
- средние — 12-15 см.
Расстояние между растениями оставляют 15-20 см. В легкой почве глубину увеличивают, в тяжелой — немного уменьшают.
Как подготовить луковицы
Перед высадкой их обрабатывают фунгицидом или слабым раствором марганцовки. В лунку можно насыпать тонкий слой песка — это поможет избежать загнивания. Если земля сухая, обязательно полить.
Уход после посадки
Осенью гиацинтам нужен умеренный полив. В дождливую и холодную пору участок стоит накрыть агроволокном или пленкой, чтобы защитить от преждевременных заморозков.
Как подготовить к зиме
Когда земля остынет, клумбу мульчируют: торфом, опилками, сухими листьями или лапником. Это сохранит луковицы от промерзания. Весной укрытие снимают, ведь гиацинты быстро просыпаются с первыми теплыми днями.
