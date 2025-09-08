Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как сажать гиацинты осенью — советы для пышного цветения

Как сажать гиацинты осенью — советы для пышного цветения

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:39
Когда и как правильно сажать гиацинты осенью - простые правила для садоводов
Расцветшие розовые и голубые гиацинты. Фото: Freepik

Гиацинты высаживают осенью, чтобы весной получить роскошные цветы. Важно выбрать правильное время, место и глубину посадки, а также обеспечить защиту луковиц зимой.

Новини.LIVE делится полезными советами, чтобы весной ваш сад расцвел яркими красками.

Реклама
Читайте также:

Когда высаживать гиацинты

Оптимальное время зависит от климата. В Украине луковицы сажают с середины сентября до конца октября. Главное — сделать это за 3-4 недели до первых устойчивых морозов, чтобы корни успели сформироваться.

Гіацинти в горщиках.
Гиацинты в горшках. Фото: Pinterest

Какую почву выбрать

Для хорошего роста гиацинтам нужен солнечный участок, защищенный от ветра. Почва должна быть рыхлая, дренированная и с нейтральной кислотностью. Перед посадкой вносят:

  • песок и перегной;
  • суперфосфат;
  • древесную золу или доломитовую муку.

Важно: азотные удобрения осенью не применяют.

На какую глубину сажать

Есть простое правило: слой почвы над луковицей должен быть вдвое больше ее высоты.

  • крупные — 15-18 см;
  • средние — 12-15 см.

Расстояние между растениями оставляют 15-20 см. В легкой почве глубину увеличивают, в тяжелой — немного уменьшают.

Жінка, яка садить квіти в саду.
Женщина, которая сажает цветы в саду. Фото: Freepik

Как подготовить луковицы

Перед высадкой их обрабатывают фунгицидом или слабым раствором марганцовки. В лунку можно насыпать тонкий слой песка — это поможет избежать загнивания. Если земля сухая, обязательно полить.

Уход после посадки

Осенью гиацинтам нужен умеренный полив. В дождливую и холодную пору участок стоит накрыть агроволокном или пленкой, чтобы защитить от преждевременных заморозков.

Крупний план рожевого гіацинта.
Крупный план розового гиацинта. Фото: Pixabay

Как подготовить к зиме

Когда земля остынет, клумбу мульчируют: торфом, опилками, сухими листьями или лапником. Это сохранит луковицы от промерзания. Весной укрытие снимают, ведь гиацинты быстро просыпаются с первыми теплыми днями.

Мы уже писали о том, какие растения не стоит обрезать в сентябре.

Ранее сообщалось о том, какие кусты сделают сад ярким осенью.

Также мы объясняли то, как защитить розы перед зимой.

Подробнее мы рассказывали о том, когда лучше всего сажать нарциссы.

Интересно будет также узнать то, как продлить цветение бархатцев.

растения цветы советы сад гиацинт
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации