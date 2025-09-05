Осенние кусты для сада - что посадить, чтобы добавить красок осенью

Кусты с красными листьями в деревянной шкатулке. Фото: Freepik

Сад осенью может быть не только грустным и унылым. Есть кусты, которые легко высадить сейчас и наслаждаться их красотой без лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит высадить уже сейчас.

Почему именно осень подходит для высадки

Сентябрь и октябрь — оптимальное время для высадки декоративных кустарников. В прохладное время почва еще теплая, поэтому растения быстро укореняются и легче переживают зиму. К тому же осенью можно сразу увидеть, как меняется цвет листьев, и подобрать те кусты, которые лучше всего дополнят палитру вашего двора.

Кусты, которые подарят яркость

Черника

Куст черники с ягодами в саду. Фото: Freepik

кроме вкусных ягод летом, дарит и декоративность;

осенью листва становится красной, оранжевой или желтой;

прекрасно смотрится в сочетании с хвойными деревьями.

Падуб

Падуб с ярко-красными ягодами украшает сад осенью. Фото: Pixabay

добавляет золотистых и красных оттенков;

вырастает до 4,5-6 метров и имеет стройную форму;

хорошо растет как на солнце, так и в полутени.

Абелия

Куст абелии с нежными белыми цветами. Фото: iStock

весной листья зеленые с желтоватым обрамлением;

с первыми холодами становятся оранжево-красными;

идеальна для создания ярких акцентов в саду.

Азалия

Розовое цветение азалии подчеркивает красоту сада. Фото: Pixabay

известна обильным цветением весной;

осенью листва приобретает бронзовый оттенок;

сохраняет декоративность даже в зимний период.

Где лучше сажать

Кусты лучше всего чувствуют себя на солнечных или полутенистых участках. Осеннее солнце мягкое, поэтому растения легко приживаются. Важно избегать мест с застойной влагой, чтобы корни не подгнили.

Как усилить эффект

Чтобы сад выглядел еще выразительнее, кусты стоит комбинировать с осенними цветами — астрами, хризантемами или декоративной капустой. Такой микс сделает двор пестрым и живым, а уход останется простым.

