Осенние кусты для сада - что посадить, чтобы добавить красок осенью

Какие кусты сделают сад ярким осенью — идеи для вашего двора
Сад осенью может быть не только грустным и унылым. Есть кусты, которые легко высадить сейчас и наслаждаться их красотой без лишних усилий.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит высадить уже сейчас.
Почему именно осень подходит для высадки
Сентябрь и октябрь — оптимальное время для высадки декоративных кустарников. В прохладное время почва еще теплая, поэтому растения быстро укореняются и легче переживают зиму. К тому же осенью можно сразу увидеть, как меняется цвет листьев, и подобрать те кусты, которые лучше всего дополнят палитру вашего двора.
Кусты, которые подарят яркость
Черника
- кроме вкусных ягод летом, дарит и декоративность;
- осенью листва становится красной, оранжевой или желтой;
- прекрасно смотрится в сочетании с хвойными деревьями.
Падуб
- добавляет золотистых и красных оттенков;
- вырастает до 4,5-6 метров и имеет стройную форму;
- хорошо растет как на солнце, так и в полутени.
Абелия
- весной листья зеленые с желтоватым обрамлением;
- с первыми холодами становятся оранжево-красными;
- идеальна для создания ярких акцентов в саду.
Азалия
- известна обильным цветением весной;
- осенью листва приобретает бронзовый оттенок;
- сохраняет декоративность даже в зимний период.
Где лучше сажать
Кусты лучше всего чувствуют себя на солнечных или полутенистых участках. Осеннее солнце мягкое, поэтому растения легко приживаются. Важно избегать мест с застойной влагой, чтобы корни не подгнили.
Как усилить эффект
Чтобы сад выглядел еще выразительнее, кусты стоит комбинировать с осенними цветами — астрами, хризантемами или декоративной капустой. Такой микс сделает двор пестрым и живым, а уход останется простым.
Мы уже рассказывали о том, как продлить цветение бархатцев.
Ранее объясняли то, какие деревья и кусты нельзя сажать осенью.
Интересно будет также узнать, как защитить розы перед зимой.
Мы писали о том, что посадить возле беседки.
Подробнее мы рассказывали, когда лучше сажать тюльпаны осенью.
Читайте Новини.LIVE!