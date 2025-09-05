Видео
Главная Дом и огород Какие кусты сделают сад ярким осенью — идеи для вашего двора

Какие кусты сделают сад ярким осенью — идеи для вашего двора

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 23:45
Осенние кусты для сада - что посадить, чтобы добавить красок осенью
Кусты с красными листьями в деревянной шкатулке. Фото: Freepik

Сад осенью может быть не только грустным и унылым. Есть кусты, которые легко высадить сейчас и наслаждаться их красотой без лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит высадить уже сейчас.

Читайте также:

Почему именно осень подходит для высадки

Сентябрь и октябрь — оптимальное время для высадки декоративных кустарников. В прохладное время почва еще теплая, поэтому растения быстро укореняются и легче переживают зиму. К тому же осенью можно сразу увидеть, как меняется цвет листьев, и подобрать те кусты, которые лучше всего дополнят палитру вашего двора.

Кусты, которые подарят яркость

Черника

Кущ чорниці з ягодами в саду.
Куст черники с ягодами в саду. Фото: Freepik
  • кроме вкусных ягод летом, дарит и декоративность;
  • осенью листва становится красной, оранжевой или желтой;
  • прекрасно смотрится в сочетании с хвойными деревьями.

Падуб

Падуб із яскраво-червоними ягодами прикрашає сад восени.
Падуб с ярко-красными ягодами украшает сад осенью. Фото: Pixabay
  • добавляет золотистых и красных оттенков;
  • вырастает до 4,5-6 метров и имеет стройную форму;
  • хорошо растет как на солнце, так и в полутени.

Абелия

Кущ абелії з ніжними білими квітами.
Куст абелии с нежными белыми цветами. Фото: iStock
  • весной листья зеленые с желтоватым обрамлением;
  • с первыми холодами становятся оранжево-красными;
  • идеальна для создания ярких акцентов в саду.

Азалия

Рожеве цвітіння азалії підкреслює красу саду.
Розовое цветение азалии подчеркивает красоту сада. Фото: Pixabay
  • известна обильным цветением весной;
  • осенью листва приобретает бронзовый оттенок;
  • сохраняет декоративность даже в зимний период.

Где лучше сажать

Кусты лучше всего чувствуют себя на солнечных или полутенистых участках. Осеннее солнце мягкое, поэтому растения легко приживаются. Важно избегать мест с застойной влагой, чтобы корни не подгнили.

Как усилить эффект

Чтобы сад выглядел еще выразительнее, кусты стоит комбинировать с осенними цветами — астрами, хризантемами или декоративной капустой. Такой микс сделает двор пестрым и живым, а уход останется простым.

Мы уже рассказывали о том, как продлить цветение бархатцев.

Ранее объясняли то, какие деревья и кусты нельзя сажать осенью.

Интересно будет также узнать, как защитить розы перед зимой.

Мы писали о том, что посадить возле беседки.

Подробнее мы рассказывали, когда лучше сажать тюльпаны осенью.

советы сад дом черника кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
