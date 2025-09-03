Как защитить розы от вымерзания - советы для крепких кустов

Розы в саду. Фото: Pinterest

Осенью розы требуют особого внимания. Именно сейчас закладывается основа их весеннего цветения: от правильного ухода зависит, сохранятся ли кусты здоровыми после морозов.

Новости.LIVE рассказывает, как подготовить розы к зимовке.

Последняя подкормка

Садовник подкармливает розу. Фото: Pinterest

В начале сентября проводят подкормку калием и фосфором. Это укрепляет кору и помогает растению выдержать перепады температур. Позже удобрений больше не вносят, чтобы не стимулировать новые побеги.

Как остановить вегетацию

Человек подрезает бутоны розы. Фото: Pusulahaber

С середины сентября постепенно сокращают полив и прекращают рыхление почвы. Молодые бутоны и поросль также удаляют. Если осень дождливая, кусты прикрывают пленкой от лишней влаги.

Уборка листьев

Опавшие листья из-под роз обязательно убирают и сжигают, чтобы избежать грибковых болезней. Здоровые можно компостировать.

Обрезка

Садовник обрезает куст розы. Фото: Pinterest

Когда появляются первые заморозки, удаляют остаточные бутоны, слабые и внутренние побеги. До ноября на кусте должно остаться 3-5 сильных ветвей с плотной корой.

Обработка от болезней

Опрыскивание розы. Фото: Pinterest

После обрезки розы опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью или 5%-ным раствором медного купороса. Это защищает куст от грибковых инфекций.

Окучивание и укрытие

Укрытие розы на зиму. Фото: Epic Gardening

На зиму кусты окучивают сухим торфом слоем 20-30 см. Когда температура снижается до нуля, но еще без устойчивого снега, розы укрывают. Для надежности устанавливают дуги или опоры, чтобы материал не прижимал ветви.

