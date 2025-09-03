Как защитить розы от вымерзания - советы для крепких кустов

Как защитить розы перед зимой — советы садоводам
Осенью розы требуют особого внимания. Именно сейчас закладывается основа их весеннего цветения: от правильного ухода зависит, сохранятся ли кусты здоровыми после морозов.
Последняя подкормка
В начале сентября проводят подкормку калием и фосфором. Это укрепляет кору и помогает растению выдержать перепады температур. Позже удобрений больше не вносят, чтобы не стимулировать новые побеги.
Как остановить вегетацию
С середины сентября постепенно сокращают полив и прекращают рыхление почвы. Молодые бутоны и поросль также удаляют. Если осень дождливая, кусты прикрывают пленкой от лишней влаги.
Уборка листьев
Опавшие листья из-под роз обязательно убирают и сжигают, чтобы избежать грибковых болезней. Здоровые можно компостировать.
Обрезка
Когда появляются первые заморозки, удаляют остаточные бутоны, слабые и внутренние побеги. До ноября на кусте должно остаться 3-5 сильных ветвей с плотной корой.
Обработка от болезней
После обрезки розы опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью или 5%-ным раствором медного купороса. Это защищает куст от грибковых инфекций.
Окучивание и укрытие
На зиму кусты окучивают сухим торфом слоем 20-30 см. Когда температура снижается до нуля, но еще без устойчивого снега, розы укрывают. Для надежности устанавливают дуги или опоры, чтобы материал не прижимал ветви.
