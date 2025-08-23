Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород На Тернопольщине зацвела редкая краснокнижная орхидея

На Тернопольщине зацвела редкая краснокнижная орхидея

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 09:56
Редкая орхидея из красной книги зацвела в Украине — как выглядит и где растет цветок
Люди на городской площади в Тернополе. Фото: pixabay.com

В природном заповеднике "Медоборы" на Тернопольщине зацвела редкая орхидея — коручка пурпурная. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и охраняется международными конвенциями.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Коручка пурпурная (Epipactis purpurata) — многолетнее травянистое растение семейства ятрышниковых. Она имеет густое, многоцветковое соцветие, которое перед цветением и в его начале немного поникшее. Цветок имеет несколько оттенков: снаружи — грязновато-зеленовато-белый, изнутри — светло-фиолетовый.

Коручка пурпурная в природном заповеднике "Медоборы".
Коручка пурпурная в природном заповеднике "Медоборы". Фото: facebook.com/PZmedobory

Что известно о коручке пурпурной

Эта орхидея размножается семенами и корневищем, но способность к восстановлению очень низкая. Цветет в июле-сентябре, а плодоносит в августе-октябре. Опыление перекрестное, его осуществляют осы.

Типичными местами произрастания коручки пурпурной являются грабовые, дубово-грабовые, буковые, еловые леса, заросли кустарников и опушки лесов. В заповеднике "Медоборы" она растет в лесных массивах.

Цветущая орхидея в заповеднике.
Цветущая орхидея в заповеднике. Фото: facebook.com/PZmedobory

Вид занесен в Красную книгу Украины, в Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить орхидею для хорошего цветения.

Ранее мы рассказывали о том, почему у орхидеи вянут листья и как можно спасти растение.

Также мы объясняли, как правильно пересадить орхидею, чтобы не испортить цветок.

растения цветы орхидея заповедник Красная книга
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации