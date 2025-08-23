Редкая орхидея из красной книги зацвела в Украине — как выглядит и где растет цветок

Люди на городской площади в Тернополе. Фото: pixabay.com

В природном заповеднике "Медоборы" на Тернопольщине зацвела редкая орхидея — коручка пурпурная. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и охраняется международными конвенциями.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника в Facebook.

Коручка пурпурная (Epipactis purpurata) — многолетнее травянистое растение семейства ятрышниковых. Она имеет густое, многоцветковое соцветие, которое перед цветением и в его начале немного поникшее. Цветок имеет несколько оттенков: снаружи — грязновато-зеленовато-белый, изнутри — светло-фиолетовый.

Коручка пурпурная в природном заповеднике "Медоборы". Фото: facebook.com/PZmedobory

Что известно о коручке пурпурной

Эта орхидея размножается семенами и корневищем, но способность к восстановлению очень низкая. Цветет в июле-сентябре, а плодоносит в августе-октябре. Опыление перекрестное, его осуществляют осы.

Типичными местами произрастания коручки пурпурной являются грабовые, дубово-грабовые, буковые, еловые леса, заросли кустарников и опушки лесов. В заповеднике "Медоборы" она растет в лесных массивах.

Цветущая орхидея в заповеднике. Фото: facebook.com/PZmedobory

Вид занесен в Красную книгу Украины, в Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

