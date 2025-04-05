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Всего 1 столовая ложка этого раствора — и любая орхидея зацветет

5 апреля 2025 06:52
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем полить орхидею, чтобы она зацвела — эффективный раствор, советы
Человек, который поливает орхидею в горшке. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Если у вас дома настоящий "цветущий сад" из орхидей, но бывает так, что какая-то из них отказывается цвести, узнайте один секрет, который поможет это исправить. Опытные цветоводы рассказали, что нужно сделать с такими растениями, чтобы вернуть их цветение.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Если ваша орхидея отказывается цвести, вам стоит приготовить один эффективный раствор, на который не нужно тратить кучу денег. Дело в том, что готовится этот раствор из обычных подручных средств, которые есть на кухне у каждой хозяйки.

Поэтому для улучшения роста орхидей смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Сок лимона — одна столовая ложка или лимонная кислота — два грамма
  • Вода — один литр

Смешайте эти ингредиенты, тщательно их перемешайте между собой и полейте свою орхидею под корень.

Орхидея
Большая розовая орхидея в горшке. Фото: Pinterest

Как правильно поливать орхидею

Поливая орхидею, обязательно следите за тем, чтобы ваш раствор попал только на почву, а не на листья и ствол. В то же время, температура в помещении должна составлять не ниже 24 градусов, а если она ниже, то не поливайте орхидею, а просто протрите ее листья лимонной водой.

В общем поливать орхидею этим раствором нужно один раз в неделю, а если она цветет, делайте это один раз в месяц, чтобы поддержать рост и развитие цветка. Но цветоводы советуют смешивать лимонную воду с чесночной водой.

Для этого нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Чеснок — три зубчика
  • Горячая вода — один литр

Измельчите чеснок прессом и залейте его водой, затем оставьте настаиваться на одни сутки, процедите, разбавьте водой в пропорции один к трем и поливайте свои растения один раз в три-четыре недели.

Полив орхидеи
Человек, который поливает орхидею. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать орхидеи, чтобы вырастить пышные цветы.

Ранее мы рассказывали о том, почему у орхидеи вянут листья и как можно спасти растение.

Также мы сообщали о том, как правильно пересадить орхидею, чтобы не испортить цветок.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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