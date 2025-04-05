Чем полить орхидею, чтобы она зацвела — эффективный раствор, советы

Всего 1 столовая ложка этого раствора — и любая орхидея зацветет
Если у вас дома настоящий "цветущий сад" из орхидей, но бывает так, что какая-то из них отказывается цвести, узнайте один секрет, который поможет это исправить. Опытные цветоводы рассказали, что нужно сделать с такими растениями, чтобы вернуть их цветение.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как возобновить рост орхидеи, которая не цветет
Если ваша орхидея отказывается цвести, вам стоит приготовить один эффективный раствор, на который не нужно тратить кучу денег. Дело в том, что готовится этот раствор из обычных подручных средств, которые есть на кухне у каждой хозяйки.
Поэтому для улучшения роста орхидей смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Сок лимона — одна столовая ложка или лимонная кислота — два грамма
- Вода — один литр
Смешайте эти ингредиенты, тщательно их перемешайте между собой и полейте свою орхидею под корень.
Как правильно поливать орхидею
Поливая орхидею, обязательно следите за тем, чтобы ваш раствор попал только на почву, а не на листья и ствол. В то же время, температура в помещении должна составлять не ниже 24 градусов, а если она ниже, то не поливайте орхидею, а просто протрите ее листья лимонной водой.
В общем поливать орхидею этим раствором нужно один раз в неделю, а если она цветет, делайте это один раз в месяц, чтобы поддержать рост и развитие цветка. Но цветоводы советуют смешивать лимонную воду с чесночной водой.
Для этого нужно взять такие ингредиенты, как:
- Чеснок — три зубчика
- Горячая вода — один литр
Измельчите чеснок прессом и залейте его водой, затем оставьте настаиваться на одни сутки, процедите, разбавьте водой в пропорции один к трем и поливайте свои растения один раз в три-четыре недели.
Напомним, мы писали о том, как правильно поливать орхидеи, чтобы вырастить пышные цветы.
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