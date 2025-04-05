Чим полити орхідею, щоб вона зацвіла — ефективний розчин, поради

Лише 1 столова ложка цього розчину — і будь-яка орхідея зацвіте
Якщо у вас вдома справжній "квітучий сад" з орхідей, але буває так, що якась з них відмовляється цвісти, дізнайтеся один секрет, який допоможе це виправити. Досвідчені квітникарі розповіли, що потрібно зробити з такими рослинами, щоб повернути їхнє цвітіння.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як відновити ріст орхідеї, яка не цвіте
Якщо ваша орхідея відмовляється цвісти, вам варто приготувати один ефективний розчин, на який не потрібно витрачати купу грошей. Справа в тому, що готується цей розчин зі звичайних підручних засобів, які є на кухні в кожної господині.
Тож для покращення росту орхідей змішайте між собою такі інгредієнти, як:
- Сік лимона — одна столова ложка або лимонна кислота — два грами
- Вода — один літр
Змішайте ці інгредієнти, ретельно їх перемішайте між собою і полийте свою орхідею під корінь.
Як правильно поливати орхідею
Поливаючи орхідею, обов’язково стежте за тим, щоб ваш розчин потрапив тільки на ґрунт, а не на листя і стовбур. Водночас, температура в приміщенні повинна становити не нижче за 24 градуси, а якщо вона нижче, то не поливайте орхідею, а просто протріть її листя лимонною водою.
Загалом поливати орхідею цим розчином потрібно один раз на тиждень, а якщо вона цвіте, робіть це один раз на місяць, щоб підтримати ріст і розвиток квітки. Але квітникарі радять змішувати лимонну воду з часниковою водою.
Для цього потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Часник — три зубчики
- Гаряча вода — один літр
Подрібніть часник пресом і залийте його водою, потім залиште настоюватися на одну добу, процідіть, розбавте водою в пропорції один до трьох і поливайте свої рослини один раз на три-чотири тижні.
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