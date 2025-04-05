Чим полити орхідею, щоб вона зацвіла — ефективний розчин, поради

Людина, яка поливає орхідею в горщику. Фото: Pinterest

Якщо у вас вдома справжній "квітучий сад" з орхідей, але буває так, що якась з них відмовляється цвісти, дізнайтеся один секрет, який допоможе це виправити. Досвідчені квітникарі розповіли, що потрібно зробити з такими рослинами, щоб повернути їхнє цвітіння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо ваша орхідея відмовляється цвісти, вам варто приготувати один ефективний розчин, на який не потрібно витрачати купу грошей. Справа в тому, що готується цей розчин зі звичайних підручних засобів, які є на кухні в кожної господині.

Тож для покращення росту орхідей змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Сік лимона — одна столова ложка або лимонна кислота — два грами

Вода — один літр

Змішайте ці інгредієнти, ретельно їх перемішайте між собою і полийте свою орхідею під корінь.

Велика рожева орхідея у горщику. Фото: Pinterest

Як правильно поливати орхідею

Поливаючи орхідею, обов’язково стежте за тим, щоб ваш розчин потрапив тільки на ґрунт, а не на листя і стовбур. Водночас, температура в приміщенні повинна становити не нижче за 24 градуси, а якщо вона нижче, то не поливайте орхідею, а просто протріть її листя лимонною водою.

Загалом поливати орхідею цим розчином потрібно один раз на тиждень, а якщо вона цвіте, робіть це один раз на місяць, щоб підтримати ріст і розвиток квітки. Але квітникарі радять змішувати лимонну воду з часниковою водою.

Для цього потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Часник — три зубчики

Гаряча вода — один літр

Подрібніть часник пресом і залийте його водою, потім залиште настоюватися на одну добу, процідіть, розбавте водою в пропорції один до трьох і поливайте свої рослини один раз на три-чотири тижні.

Людина, яка поливає орхідею. Фото: Pinterest

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