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Лише 1 столова ложка цього розчину — і будь-яка орхідея зацвіте

5 квітня 2025 06:52
Христина Кучугурна - Редактор
Чим полити орхідею, щоб вона зацвіла — ефективний розчин, поради
Людина, яка поливає орхідею в горщику. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо у вас вдома справжній "квітучий сад" з орхідей, але буває так, що якась з них відмовляється цвісти, дізнайтеся один секрет, який допоможе це виправити. Досвідчені квітникарі розповіли, що потрібно зробити з такими рослинами, щоб повернути їхнє цвітіння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як відновити ріст орхідеї, яка не цвіте

Якщо ваша орхідея відмовляється цвісти, вам варто приготувати один ефективний розчин, на який не потрібно витрачати купу грошей. Справа в тому, що готується цей розчин зі звичайних підручних засобів, які є на кухні в кожної господині.

Тож для покращення росту орхідей змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Сік лимона — одна столова ложка або лимонна кислота — два грами
  • Вода — один літр

Змішайте ці інгредієнти, ретельно їх перемішайте між собою і полийте свою орхідею під корінь. 

Орхидея
Велика рожева орхідея у горщику. Фото: Pinterest

Як правильно поливати орхідею

Поливаючи орхідею, обов’язково стежте за тим, щоб ваш розчин потрапив тільки на ґрунт, а не на листя і стовбур. Водночас, температура в приміщенні повинна становити не нижче за 24 градуси, а якщо вона нижче, то не поливайте орхідею, а просто протріть її листя лимонною водою.

Загалом поливати орхідею цим розчином потрібно один раз на тиждень, а якщо вона цвіте, робіть це один раз на місяць, щоб підтримати ріст і розвиток квітки. Але квітникарі радять змішувати лимонну воду з часниковою водою. 

Для цього потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Часник — три зубчики
  • Гаряча вода — один літр

Подрібніть часник пресом і залийте його водою, потім залиште настоюватися на одну добу, процідіть, розбавте водою в пропорції один до трьох і поливайте свої рослини один раз на три-чотири тижні.

Полив орхидеи
Людина, яка поливає орхідею. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поливати орхідеї, щоб виростити пишні квіти. 

Раніше ми розповідали про те, чому в орхідеї в’яне листя і як можна врятувати рослину. 

Також ми повідомляли про те, як правильно пересадити орхідею, щоб не зіпсувати квітку. 

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07:15 Тарифи на газ у 2025 — скільки платитимуть українці в травні

07:01 ПриватБанк компенсує за перекази до 2,5 тис. грн — деталі

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