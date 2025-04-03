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У орхідеї гниє коріння — причини і як врятувати рослину

3 квітня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Чому в орхідеї гниє коріння — як врятувати кімнатну квітку, корисні поради
Людина, яка показує коріння орхідеї. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна дівчина або жінка, яка любить займатися кімнатними рослинами, знає, що орхідея – це дуже гарна квітка, яка інколи, на жаль, "дає задню". Якщо ви помітили, що коріння цієї популярної рослини починає гнити, терміново рятуйте її, щоб повернути гарне цвітіння.

Новини.LIVE розповідає, як саме це потрібно робити.

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У деяких господинь орхідеї красиво цвітуть впродовж тривалого періоду, а є ті жінки, які насолоджуються красою цієї рослини дуже рідко. В останньому випадку вони припустилися, здавалося б, дуже банальних, але, водночас, важливих помилок при догляді.

Через неправильний догляд і погане ставлення до орхідеї, її коренева система починає гнити. Якщо з цією проблемою зіштовхнулися і ви, дізнайтеся, яких помилок ви припустилися і як можна виправити цю ситуацію. 

Орхидея
Дві орхідеї у горщиках. Фото: Pinterest

Чому коріння орхідеї починає гнити

Поганий рівень освітлення 

Однією з причин гниття коріння цієї кімнатної рослини вважається відсутність необхідної кількості світла. Це, в свою чергу, призводить до скорочення кількості вологи, яка починає випаровуватися і викликати гниття кореневої системи цієї кімнатної квітки.

Щоб виправити цю проблему, забезпечте своїм орхідеям достатню кількість освітлення.

Надмірна кількість вологи

Деякі квітникарі, які тільки починають займатися кімнатними рослинами, доволі часто поливають орхідеї, але робити цього не можна. Справа в тому, що ця квітка не може впоратися з надмірною кількістю води, через що її коріння починає гнити.

Щоб цього не сталося, стежте за тим, скільки разів і якою кількістю води ви поливаєте рослину.

Полив орхидеи
Процес поливу орхідеї у горщику. Фото: Seznam

Надмірна кількість добрив

Якщо ви занадто часто і багато удобрювали орхідею, ви могли спровокувати виникнення великої кількості коріння. Однак, така кількість цій кімнатній рослині точно не потрібна, тому в неї і починає гнити коренева система.

Розвинені грибкові інфекції

Якщо ви помітили маленькі горбики на пластинах листя орхідеї, це означає, що вона "підхопила" грибкову інфекцію. З часом така кімнатна рослина буде гинути від того, що в неї почнуть гнити коріння. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому в орхідеї в’яне листя і як врятувати кімнатну рослину. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно пересаджувати орхідею, щоб не нашкодити квітці. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити орхідею, щоб стимулювати її цвітіння.

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