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У орхидеи гниют корни — причины и как спасти растение

3 апреля 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему у орхидеи гниют корни — как спасти комнатный цветок, полезные советы
Человек, который показывает корни орхидеи. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждая девушка или женщина, которая любит заниматься комнатными растениями, знает, что орхидея — это очень красивый цветок, который иногда, к сожалению, "дает заднюю". Если вы заметили, что корни этого популярного растения начинают гнить, срочно спасайте его, чтобы вернуть красивое цветение.

Новини.LIVE рассказывает, как именно это нужно делать.

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У некоторых хозяек орхидеи красиво цветут в течение длительного периода, а есть те женщины, которые наслаждаются красотой этого растения очень редко. В последнем случае они допустили, казалось бы, очень банальные, но, в то же время, важные ошибки при уходе.

Из-за неправильного ухода и плохого отношения к орхидее, ее корневая система начинает гнить. Если с этой проблемой столкнулись и вы, узнайте, какие ошибки вы допустили и как можно исправить эту ситуацию.

Орхидея
Две орхидеи в горшках. Фото: Pinterest

Почему корни орхидеи начинают гнить

Плохой уровень освещения

Одной из причин гниения корней этого комнатного растения считается отсутствие необходимого количества света. Это, в свою очередь, приводит к сокращению количества влаги, которая начинает испаряться и вызывать гниение корневой системы этого комнатного цветка.

Чтобы исправить эту проблему, обеспечьте своим орхидеям достаточное количество освещения.

Чрезмерное количество влаги

Некоторые цветоводы, которые только начинают заниматься комнатными растениями, довольно часто поливают орхидеи, но делать этого нельзя. Дело в том, что этот цветок не может справиться с чрезмерным количеством воды, из-за чего его корни начинают гнить.

Чтобы этого не произошло, следите за тем, сколько раз и каким количеством воды вы поливаете растение.

Полив орхидеи
Процесс полива орхидеи в горшке. Фото: Seznam

Чрезмерное количество удобрений

Если вы слишком часто и много удобряли орхидею, вы могли спровоцировать возникновение большого количества корней. Однако, такое количество этому комнатному растению точно не нужно, поэтому у него и начинает гнить корневая система.

Развитые грибковые инфекции

Если вы заметили маленькие бугорки на пластинах листьев орхидеи, это означает, что она "подхватила" грибковую инфекцию. Со временем такое комнатное растение будет погибать от того, что у него начнут гнить корни.

Напомним, мы писали о том, почему у орхидеи вянут листья и как спасти комнатное растение.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно нужно пересаживать орхидею, чтобы не навредить цветку.

Также мы сообщали о том, чем стоит подкормить орхидею, чтобы стимулировать ее цветение.

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