Рідкісна орхідея з червоної книги зацвіла в Україні — як виглядає та де росте квітка

У природному заповіднику "Медобори" на Тернопільщині зацвіла рідкісна орхідея — коручка пурпурова. Цей вид занесений до Червоної книги України та охороняється міжнародними конвенціями.

Про це повідомила пресслужба заповідника у Facebook.

Коручка пурпурова (Epipactis purpurata) — багаторічна трав'яниста рослина родини зозулинцевих. Вона має густе, багатоквіткове суцвіття, яке перед цвітінням та на його початку трохи поникле. Квітка має декілька відтінків: зовні — бруднувато-зеленувато-біла, зсередини — світло-фіолетова.

Коручка пурпурова у природному заповіднику "Медобори". Фото: facebook.com/PZmedobory

Що відомо про коручку-пурпурову

Ця орхідея розмножується насінням і кореневищем, але здатність до відновлення дуже низька. Квітне у липні-вересні, а плодоносить у серпні-жовтні. Запилення перехресне, його здійснюють оси.

Типовими місцями зростання коручки пурпурової є грабові, дубово-грабові, букові, ялинові ліси, зарості чагарників та узлісся. У заповіднику "Медобори" вона зростає у лісових масивах.

Квітуча орхідея у заповіднику. Фото: facebook.com/PZmedobory

Вид занесений до Червоної книги України, до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та до Додатку II Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення.

