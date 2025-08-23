Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город На Тернопільщині зацвіла рідкісна червонокнижна орхідея

На Тернопільщині зацвіла рідкісна червонокнижна орхідея

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 09:56
Рідкісна орхідея з червоної книги зацвіла в Україні — як виглядає та де росте квітка
Люді на міській площі у Тернополі. Фото: pixabay.com

У природному заповіднику "Медобори" на Тернопільщині зацвіла рідкісна орхідея — коручка пурпурова. Цей вид занесений до Червоної книги України та охороняється міжнародними конвенціями.

Про це повідомила пресслужба заповідника у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Коручка пурпурова (Epipactis purpurata) — багаторічна трав'яниста рослина родини зозулинцевих. Вона має густе, багатоквіткове суцвіття, яке перед цвітінням та на його початку трохи поникле. Квітка має декілька відтінків: зовні — бруднувато-зеленувато-біла, зсередини — світло-фіолетова.

Коручка пурпурова у природному заповіднику "Медобори".
Коручка пурпурова у природному заповіднику "Медобори". Фото: facebook.com/PZmedobory

Що відомо про коручку-пурпурову 

Ця орхідея розмножується насінням і кореневищем, але здатність до відновлення дуже низька. Квітне у липні-вересні, а плодоносить у серпні-жовтні. Запилення перехресне, його здійснюють оси.

Типовими місцями зростання коручки пурпурової є грабові, дубово-грабові, букові, ялинові ліси, зарості чагарників та узлісся. У заповіднику "Медобори" вона зростає у лісових масивах.

Квітуща орхідея у заповіднику.
Квітуча орхідея у заповіднику. Фото: facebook.com/PZmedobory 

Вид занесений до Червоної книги України, до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та до Додатку II Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити орхідею для гарного цвітіння.

Раніше ми розповідали про те, чому в орхідеї в’яне листя і як можна врятувати рослину. 

Також ми пояснювали, як правильно пересадити орхідею, щоб не зіпсувати квітку. 

рослини квіти орхідея заповідник Червона книга
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації