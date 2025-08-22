Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Опасный цветок смерти — принесет одиночество и беду

Опасный цветок смерти — принесет одиночество и беду

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:21
Цветок смерти, который лучше не держать дома — приносит разлуку
Девушка с комнатными растениями. Фото: pexels.com

Комнатные растения способны украшать дом и создавать уют, но не все цветы одинаково полезны. Некоторые из них, по народным приметам, могут приносить негативную энергетику и проблемы в отношениях.

Новини.LIVE рассказывает, какое комнатное растение получило печально известные прозвища "цветок смерти" и "цветок одиночества", и почему опытные хозяйки советуют избегать его в жилых помещениях.

Китайская роза — комнатное растение с сомнительной славой

Среди цветочных любимцев многие знакомы с китайской розой, или гибискусом. Яркие крупные цветы привлекают взгляд, но в народе растение не раз ассоциируют с неприятностями. Старые поверья утверждают, что гибискус, который зацветает вне сезона, может предвещать невзгоды, болезни или даже потерю близких.

Реклама
Читайте также:
Китайська троянда на підвіконні.
Китайская роза на подоконнике. Фото: pixabay.com

Почему это растение называют опасным

Гибискус имеет несколько мифических "репутаций", из-за которых его советуют избегать в доме:

  1. Цветок одиночества — по легенде, растение отталкивает любимых и усложняет личную жизнь, поэтому его иногда называют "мужчиногоном".
  2. Источник конфликтов — считают, что гибискус может провоцировать ссоры, недоразумения и напряженность в семье, особенно если стоит в спальне или гостиной.
Жовтий гібіскус.
Желтый гибискус. Фото: pixabay.com

Стоит ли верить поверьям

Научных доказательств вреда гибискуса для психического или физического здоровья нет. Однако энергетика комнаты — деликатная вещь, и если вы чувствительны к суевериям или стремитесь создать в доме спокойную атмосферу, избегать этого цветка может быть полезно. Иногда интуиция важнее красивого украшения на подоконнике.

Напомним, мы писали о том, как нельзя поливать комнатные растения.

Ранее мы рассказывали о том, как спасти орхидею, которая начала погибать.

Также мы объясняли, какой популярный цветок в горшке опасно держать дома из-за риска серьезных аллергий.

приметы растения цветы советы комнатные растения
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации