Цветок смерти, который лучше не держать дома — приносит разлуку

Девушка с комнатными растениями. Фото: pexels.com

Комнатные растения способны украшать дом и создавать уют, но не все цветы одинаково полезны. Некоторые из них, по народным приметам, могут приносить негативную энергетику и проблемы в отношениях.



Новини.LIVE рассказывает, какое комнатное растение получило печально известные прозвища "цветок смерти" и "цветок одиночества", и почему опытные хозяйки советуют избегать его в жилых помещениях.

Китайская роза — комнатное растение с сомнительной славой

Среди цветочных любимцев многие знакомы с китайской розой, или гибискусом. Яркие крупные цветы привлекают взгляд, но в народе растение не раз ассоциируют с неприятностями. Старые поверья утверждают, что гибискус, который зацветает вне сезона, может предвещать невзгоды, болезни или даже потерю близких.

Реклама

Читайте также:

Китайская роза на подоконнике. Фото: pixabay.com

Почему это растение называют опасным

Гибискус имеет несколько мифических "репутаций", из-за которых его советуют избегать в доме:

Цветок одиночества — по легенде, растение отталкивает любимых и усложняет личную жизнь, поэтому его иногда называют "мужчиногоном". Источник конфликтов — считают, что гибискус может провоцировать ссоры, недоразумения и напряженность в семье, особенно если стоит в спальне или гостиной.

Желтый гибискус. Фото: pixabay.com

Стоит ли верить поверьям

Научных доказательств вреда гибискуса для психического или физического здоровья нет. Однако энергетика комнаты — деликатная вещь, и если вы чувствительны к суевериям или стремитесь создать в доме спокойную атмосферу, избегать этого цветка может быть полезно. Иногда интуиция важнее красивого украшения на подоконнике.

Напомним, мы писали о том, как нельзя поливать комнатные растения.

Ранее мы рассказывали о том, как спасти орхидею, которая начала погибать.

Также мы объясняли, какой популярный цветок в горшке опасно держать дома из-за риска серьезных аллергий.