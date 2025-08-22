Цветок смерти, который лучше не держать дома — приносит разлуку

Опасный цветок смерти — принесет одиночество и беду
Комнатные растения способны украшать дом и создавать уют, но не все цветы одинаково полезны. Некоторые из них, по народным приметам, могут приносить негативную энергетику и проблемы в отношениях.
Новини.LIVE рассказывает, какое комнатное растение получило печально известные прозвища "цветок смерти" и "цветок одиночества", и почему опытные хозяйки советуют избегать его в жилых помещениях.
Китайская роза — комнатное растение с сомнительной славой
Среди цветочных любимцев многие знакомы с китайской розой, или гибискусом. Яркие крупные цветы привлекают взгляд, но в народе растение не раз ассоциируют с неприятностями. Старые поверья утверждают, что гибискус, который зацветает вне сезона, может предвещать невзгоды, болезни или даже потерю близких.
Почему это растение называют опасным
Гибискус имеет несколько мифических "репутаций", из-за которых его советуют избегать в доме:
- Цветок одиночества — по легенде, растение отталкивает любимых и усложняет личную жизнь, поэтому его иногда называют "мужчиногоном".
- Источник конфликтов — считают, что гибискус может провоцировать ссоры, недоразумения и напряженность в семье, особенно если стоит в спальне или гостиной.
Стоит ли верить поверьям
Научных доказательств вреда гибискуса для психического или физического здоровья нет. Однако энергетика комнаты — деликатная вещь, и если вы чувствительны к суевериям или стремитесь создать в доме спокойную атмосферу, избегать этого цветка может быть полезно. Иногда интуиция важнее красивого украшения на подоконнике.
