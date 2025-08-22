Квітка смерті, яку краще не тримати вдома — приносить розлуку

Дівчина з кімнатними рослинами. Фото: pexels.com

Кімнатні рослини здатні прикрашати будинок і створювати затишок, але не всі квіти однаково корисні. Деякі з них, за народними прикметами, можуть приносити негативну енергетику та проблеми у стосунках.



Новини.LIVE розповідає, яка кімнатна рослина отримала сумнозвісні прізвиська "квітка смерті" та "квітка самотності", і чому досвідчені господині радять уникати її у житлових приміщеннях.

Китайська троянда — кімнатна рослина з сумнівною славою

Серед квіткових улюбленців багато хто знайомий із китайською трояндою, або гібіскусом. Яскраві великі квіти приваблюють погляд, але в народі рослину не раз асоціюють із неприємностями. Старі повір’я стверджують, що гібіскус, який зацвітає поза сезоном, може передвіщати негаразди, хвороби або навіть втрату близьких.

Китайська троянда на підвіконні. Фото: pixabay.com

Чому цю рослину називають небезпечною

Гібіскус має кілька міфічних "репутацій", через які його радять уникати в домі:

Квітка самотності — за легендою, рослина відштовхує коханих і ускладнює особисте життя, тому її інколи називають "чоловікогоном". Джерело конфліктів — вважають, що гібіскус може провокувати сварки, непорозуміння та напруженість у сім’ї, особливо якщо стоїть у спальні або вітальні.

Жовтий гібіскус. Фото: pixabay.com

Чи варто вірити повір’ям

Наукових доказів шкоди гібіскуса для психічного чи фізичного здоров’я немає. Проте енергетика кімнати – делікатна річ, і якщо ви чутливі до забобонів або прагнете створити у домі спокійну атмосферу, уникати цієї квітки може бути корисно. Іноді інтуїція важливіша за красиву прикрасу на підвіконні.

