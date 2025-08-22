Відео
Небезпечна квітка смерті — принесе самотність і біду

Небезпечна квітка смерті — принесе самотність і біду

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 12:21
Квітка смерті, яку краще не тримати вдома — приносить розлуку
Дівчина з кімнатними рослинами. Фото: pexels.com

Кімнатні рослини здатні прикрашати будинок і створювати затишок, але не всі квіти однаково корисні. Деякі з них, за народними прикметами, можуть приносити негативну енергетику та проблеми у стосунках.

Новини.LIVE розповідає, яка кімнатна рослина отримала сумнозвісні прізвиська "квітка смерті" та "квітка самотності", і чому досвідчені господині радять уникати її у житлових приміщеннях.

Китайська троянда — кімнатна рослина з сумнівною славою

Серед квіткових улюбленців багато хто знайомий із китайською трояндою, або гібіскусом. Яскраві великі квіти приваблюють погляд, але в народі рослину не раз асоціюють із неприємностями. Старі повір’я стверджують, що гібіскус, який зацвітає поза сезоном, може передвіщати негаразди, хвороби або навіть втрату близьких.

Читайте також:
Китайська троянда на підвіконні.
Китайська троянда на підвіконні. Фото: pixabay.com

 Чому цю рослину називають небезпечною

Гібіскус має кілька міфічних "репутацій", через які його радять уникати в домі:

  1. Квітка самотності — за легендою, рослина відштовхує коханих і ускладнює особисте життя, тому її інколи називають "чоловікогоном".
  2. Джерело конфліктів — вважають, що гібіскус може провокувати сварки, непорозуміння та напруженість у сім’ї, особливо якщо стоїть у спальні або вітальні.
Жовтий гібіскус.
Жовтий гібіскус. Фото: pixabay.com

Чи варто вірити повір’ям 

Наукових доказів шкоди гібіскуса для психічного чи фізичного здоров’я немає. Проте енергетика кімнати – делікатна річ, і якщо ви чутливі до забобонів або прагнете створити у домі спокійну атмосферу, уникати цієї квітки може бути корисно. Іноді інтуїція важливіша за красиву прикрасу на підвіконні.

Нагадаємо, ми писали про те, як не можна поливати кімнатні рослини.

Раніше ми розповідали про те, як врятувати орхідею, яка почала гинути.

Також ми пояснювали, яку популярну квітку в горщику небезпечно тримати вдома через ризик серйозних алергій.
 

прикмети рослини квіти поради кімнатні рослини
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
