Яку рослину варто тримати вдома, щоб захистити себе від нечистої сили — поради

Молода жінка, яка доглядає кімнатні рослини вдома. Фото: Pexels

У світі існує величезна кількість різновидів рослин, але є одна, яку обов’язково потрібно тримати у себе вдома. Дізнайтеся, яку рослину необхідно принести додому, щоб захистити себе і свою сім’ю від негативного впливу нечистої сили.

Яка рослина вміє захищати від нечистої сили

Йдеться про звичайний будяк, який має багато корисних призначень у народі. Наші предки раніше садили цю рослину на могилах покійних близьких, вважаючи, що так чорти не зможуть затягнути душу людини в пекло за всі гріхи.

Якщо хтось вважав, що на ньому порча або пристріт, то він лягав спати на подушку, всередині якої була суміш будяків і звіробою. А ще цю рослину тримали в будинку, вважаючи її найсильнішим захистом проти нечистої сили. Якщо гілочка рослини падала, коли до будинку заходили гості, це означало, що вони принесли із собою нещастя.

Крім того, наші предки вірили, що будяк може захищати людину від блискавки, тому щойно починалася гроза, гілочки цієї рослини кидали до вогню, щоб захистити будинок.

Квітки кучерявого будяка на чорному фоні. Фото: Pinterest

Коли варто збирати будяк для захисту від нечистої сили

Щоб створити оберіг з рослини, буряк потрібно заготовлювати в серпні напередодні молодика, але в цей момент ви повинні бути самі. Зірвіть квітку, посушіть її і тримайте вдома для захисту. Також можете використати і кореневища цієї рослини, які, за народними прикметами, також мають магічну силу.

Але обирайте високий будяк з товстим стеблом і великими шапками суцвіть. Вважається, що чим здоровіша і гарніша ця рослина, тим сильнішими будуть її магічні властивості.

