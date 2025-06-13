Кущ смерті, який не можна садити біля дому — ця рослина несе страшні нещастя

Чорні ягоди бузини. Фото: www.wildwalks-southwest.co.uk

Більшість із нас обожнює висаджувати кущі біля будинку — вони прикрашають подвір'я, створюють затінок, приваблюють птахів і комах. Але чи замислювалися ви, що не всі рослини однаково безпечні з точки зору енергетики та народних прикмет? Деякі можуть не лише зіпсувати атмосферу у домі, а й стати справжнім джерелом нещасть. Існує один кущ, який з давніх-давен вважали "нечистим" та "проклятим". Його боялися садити біля дому, не приносили до оселі й обходили стороною навіть у лісі.

Що це за рослина, яку в народі охрестили "деревом смерті" — Новини.LIVE розповідає з посиланням на "Радіо Трек".

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"Кущ, який створив нечистий", "дерево смерті", "чортова ягода" — усе це в давнину говорили про бузину. Вважалося, що цей кущ пов'язаний із нечистими силами. За повір'ями, сам диявол виростив бузину, щоб оселитися в ній і мати доступ до людських домівок та душ.

Через це предки ніколи не приносили бузину в оселю. Вважалося, що її присутність у кімнаті може призвести до смерті, сварок чи важкої хвороби.

Садити бузину біля вікон або на подвір'ї — також погана прикмета, адже рослина притягує негативну енергію, невдачі та "витягує життя" з мешканців будинку.

Жінка збирає цвіт бузини. Фото: istockphoto.com

В українському фольклорі бузину пов'язували з блудом — станом, коли людина втрачає здатність мислити ясно. Оповідали, що чоловік, на якого "впав блуд", міг днями ходити навколо куща бузини, так і не знайшовши дороги додому. Люди казали: бузина "туманить розум" і "тягне до себе".

Водночас народні цілителі використовували бузину у ритуалах, щоб вилікувати людину. Воду, в якій купали хвору дитину, виливали під бузиновий кущ, аби недугу забрав нечистий. Але це ж і підтверджувало її негативну природу — все "нечисте" слід відсилати до бузини.

Чорні ягоди бузини. Фото: shutterstock.com

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