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Головна Дім Проклятий кущ смерті — яку рослину не можна садити біля дому

Проклятий кущ смерті — яку рослину не можна садити біля дому

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Дата публікації: 13 червня 2025 12:22
Кущ смерті, який не можна садити біля дому — ця рослина несе страшні нещастя
Чорні ягоди бузини. Фото: www.wildwalks-southwest.co.uk

Більшість із нас обожнює висаджувати кущі біля будинку — вони прикрашають подвір'я, створюють затінок, приваблюють птахів і комах. Але чи замислювалися ви, що не всі рослини однаково безпечні з точки зору енергетики та народних прикмет? Деякі можуть не лише зіпсувати атмосферу у домі, а й стати справжнім джерелом нещасть. Існує один кущ, який з давніх-давен вважали "нечистим" та "проклятим". Його боялися садити біля дому, не приносили до оселі й обходили стороною навіть у лісі.

Що це за рослина, яку в народі охрестили "деревом смерті" — Новини.LIVE розповідає з посиланням на "Радіо Трек".

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Який кущ вважається проклятим — чому цю рослину не можна садити біля дому

"Кущ, який створив нечистий", "дерево смерті", "чортова ягода" — усе це в давнину говорили про бузину. Вважалося, що цей кущ пов'язаний із нечистими силами. За повір'ями, сам диявол виростив бузину, щоб оселитися в ній і мати доступ до людських домівок та душ. 

Через це предки ніколи не приносили бузину в оселю. Вважалося, що її присутність у кімнаті може призвести до смерті, сварок чи важкої хвороби.

Садити бузину біля вікон або на подвір'ї — також погана прикмета, адже рослина притягує негативну енергію, невдачі та "витягує життя" з мешканців будинку.

 

Який кущ вважається проклятим — чому цю рослину не можна садити біля дому
Жінка збирає цвіт бузини. Фото: istockphoto.com

В українському фольклорі бузину пов'язували з блудом — станом, коли людина втрачає здатність мислити ясно. Оповідали, що чоловік, на якого "впав блуд", міг днями ходити навколо куща бузини, так і не знайшовши дороги додому. Люди казали: бузина "туманить розум" і "тягне до себе".

Водночас народні цілителі використовували бузину у ритуалах, щоб вилікувати людину. Воду, в якій купали хвору дитину, виливали під бузиновий кущ, аби недугу забрав нечистий. Але це ж і підтверджувало її негативну природу — все "нечисте" слід відсилати до бузини.

 

Чому бузину називають проклятою рослиною смерті та нещасть
Чорні ягоди бузини. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, що буде, якщо посадити барвінок біля дому.

Нагадаємо, ми писали, чи можна рубати бузину на подвір'ї. 

рослини забобони народні прикмети кущі бузина
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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