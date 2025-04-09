Чому не можна садити калину біля дому — народні прикмети та практичні причини

Калина росте біля дому. Фото: google.com

Калина — один із символів української культури, краси та жіночності. Вона часто зустрічається в народних піснях, легендах і навіть у національній символіці. Та, попри позитивну символіку, існують старовинні прикмети та забобони, що застерігають від висаджування цієї рослини біля оселі. Наші предки вважали, що місце для калини слід обирати дуже обережно.

Чому не варто садити калину поруч із будинком, що кажуть народні традиції та які є практичні причини, дізнавайтесь далі у нашій статті. Ми розповімо, де калині справді місце і як вона може стати не лише прикрасою, а й захисницею вашого двору.

Реклама

Читайте також:

Чому не садять калину біля дому — народні прикмети та давні традиції

Відповідно до українських народних прикмет, калина має сильну енергетику, яка може впливати на атмосферу в будинку. Вважалося, що цей кущ притягує не лише добро, а й різні негаразди — сварки, хвороби та інші життєві труднощі.

А якщо калина росте надто близько до вікон чи дверей — у родині можуть почастішати конфлікти або хтось може серйозно захворіти.

Також у народі вірили, що калина несе енергію жіночої сили й материнства, і її варто садити лише в певних місцях, де ця енергія буде підтримувати гармонію, а не порушувати її.

Червоні ягоди калини. Фото: istockphoto.com

Практичні причини, чому не рекомендують садити калину біля будинку

Окрім народних прикмет, існують і суто практичні міркування:

Глибоке коріння. Коренева система калини може розростатися і досягати фундаменту, що з часом може спричинити його деформацію чи тріщини. Волога та затінення. Калина полюбляє вологі місця, і якщо її посадити надто близько до стін будинку, це може сприяти накопиченню вологи, що шкодить фасаду. Приваблення комах. Ягоди калини приваблюють птахів і комах, зокрема ос, що може створювати дискомфорт для мешканців.

Червоні ягоди калини. Фото: pixabay.com

Де краще садити калину — поради та прикмети

Якщо ви все ж хочете вирощувати калину на своїй ділянці, варто обрати для рослини правильне місце, де вона не зможе зашкодити ні фундаменту, ні енергетиці мешканців будинку.

Вважається, що калина, посаджена на межі між двором та вулицею, слугує захистом від злих духів і негативної енергії ззовні.

Також калину часто садили біля джерела або криниці. У народі казали, що калина "очищує" воду та надає їй цілющих властивостей.

Одні з найкращих місць — на задньому дворі або біля огорожі. Так вона і прикрасою слугуватиме й не нашкодить.

Народна порада: щоб нейтралізувати надмірну енергетику калини біля хати, поруч висаджують інші кущі — смородину, малину, глід або шипшину. Вони балансують простір та пом'якшують вплив калини.

Раніше ми писали, чому не можна вирубувати горіх біля будинку.

Нагадаємо, також ми розповідали, чому небезпечно ламати гілки бузку.