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Почему не сажают калину возле дома — забытая мудрость из прошлого

9 апреля 2025 19:30
Валентина Осадчая - Редактор
Почему нельзя сажать калину возле дома — народные приметы и практические причины
Калина растет возле дома. Фото: google.com
Валентина Осадчая - Редактор

Калина — один из символов украинской культуры, красоты и женственности. Она часто встречается в народных песнях, легендах и даже в национальной символике. Но несмотря на положительную символику, существуют старинные приметы и суеверия, предостерегающие от высадки этого растения возле дома. Наши предки считали, что место для калины следует выбирать очень осторожно.

Почему не стоит сажать калину рядом с домом, что говорят народные традиции и какие есть практические причины, узнавайте далее в нашей статье. Мы расскажем, где калине действительно место, и как она может стать не только украшением, но и защитницей вашего двора.

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Почему не сажают калину возле дома — народные приметы и древние традиции

Согласно украинским народным приметам, калина имеет сильную энергетику, которая может влиять на атмосферу в доме. Считалось, что этот куст притягивает не только добро, но и различные проблемы — ссоры, болезни и другие жизненные трудности.

А если калина растет слишком близко к окнам или дверям — в семье могут участиться конфликты или кто-то может серьезно заболеть.

Также в народе верили, что калина несет энергию женской силы и материнства, и ее стоит сажать только в определенных местах, где эта энергия будет поддерживать гармонию, а не нарушать ее.

 

Почему не сажают калину возле дома — народные приметы и древние традиции
Красные ягоды калины. Фото: istockphoto.com

Практические причины, почему не рекомендуют сажать калину возле дома

Кроме народных примет, существуют и чисто практические соображения:

  1. Глубокие корни. Корневая система калины может разрастаться и достигать фундамента, что со временем может повлечь за собой его деформацию или трещины.
  2. Влага и затенение. Калина любит влажные места, и если ее посадить слишком близко к стенам дома, это может способствовать накоплению влаги, что вредит фасаду.
  3. Привлечение насекомых. Ягоды калины привлекают птиц и насекомых, в частности ос, что может создавать дискомфорт для жильцов.

 

Практические причины, почему не рекомендуют сажать калину возле дома
Красные ягоды калины. Фото: pixabay.com

Где лучше сажать калину — советы и приметы

Если вы все же хотите выращивать калину на своем участке, стоит выбрать для растения правильное место, где оно не сможет навредить ни фундаменту, ни энергетике жителей дома.

Считается, что калина, посаженная на границе между двором и улицей, служит защитой от злых духов и негативной энергии извне.

Также калину часто сажали возле источника или колодца. В народе говорили, что калина "очищает" воду и придает ей целебные свойства.

Одни из лучших мест — на заднем дворе или возле забора. Так она и украшением будет служить и не навредит.

Народный совет: чтобы нейтрализовать чрезмерную энергетику калины возле дома, рядом высаживают другие кусты — смородину, малину, боярышник или шиповник. Они балансируют пространство и смягчают влияние калины.

Ранее мы писали, почему нельзя вырубать орех возле дома.

Напомним, также мы рассказывали, почему опасно ломать ветки сирени.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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19:32 Кличко саботирует открытие наземного перехода на Крещатике — КГВА

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