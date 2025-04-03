Як підживити сливу навесні для великого та солодкого врожаю — поради садівників

Удобрення сливи для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Слива потребує навесні нової порції поживних речовин, щоб почати рости та формувати плоди. Тому надзвичайно важливо вчасно внести правильну кількість необхідних добрив. Саме від цього залежатиме наскільки ваш врожай буде великий, соковитий та солодкий.

Чим підживити сливові дерева навесні, коли потрібно вносити добрива та які саме, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Навіщо сливі потрібні добрива навесні

При сприятливих умовах і правильному догляді слива може давати від 30 до 50 кг плодів за сезон. Тому весняне підживлення є обов'язковою процедурою для отримання гарного врожаю.

Вчасно внесені добрива відіграють важливу роль у розвитку плодового дерева:

сприяють активному росту зеленої маси;

покращують формування бутонів і зав'язі;

забезпечують високу якість і солодкість плодів;

зміцнюють імунітет дерева, роблячи його стійкішим до хвороб і шкідників.

Садівники рекомендують застосовувати як органічні, так і мінеральні підживлення, що забезпечать сливу всіма необхідними мікроелементами.

Підживлення плодового дерева навесні. Фото: shutterstock.com

Які терміни внесення добрив для сливи навесні

Весняне підживлення здійснюють у кілька етапів:

Перше підживлення — у період розпускання бруньок. Друге підживлення — перед цвітінням. Третє підживлення — після завершення цвітіння.

Далі дерево варто підгодувати аж у липні, щоб покращити ріст та налив плодів. Останній раз плодове дерево підживлюють восени, щоб підготувати його до зимівлі.

Які добрива потрібні сливі навесні

Навесні сливу рекомендується підживлювати як органічними, так і мінеральними добривами.

Органічні добрива для сливи:

перегній або компост — вносять відро (10 л) на одну сливу, розсипаючи його по пристовбурному колу та закладаючи в ґрунт;

деревна зола — містить калій, фосфор та інші корисні елементи. Для приготування розчину 1 склянку золи заливають 10 л окропу, настоюють годину, після чого поливають ґрунт під деревом.

Мінеральні добрива для сливи:

сечовина (карбамід) — 10 г на 10 л води, використовують для кореневого підживлення;

нітрофоска — комплексне добриво, що містить азот, фосфор і калій;

суперфосфат (45 г) і сульфат калію (25 г) — сприяють активному росту і формуванню плодів.

Вносити мінеральні добрива найкраще у спеціально викопані ямки по периметру пристовбурного кола, що забезпечить ефективне засвоєння поживних речовин.

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