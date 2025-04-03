Как подкормить сливу весной для большого и сладкого урожая — советы садоводов

Удобрение сливы для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Слива нуждается весной в новой порции питательных веществ, чтобы начать расти и формировать плоды. Поэтому чрезвычайно важно вовремя внести правильное количество необходимых удобрений. Именно от этого будет зависеть насколько ваш урожай будет большой, сочный и сладкий.

Чем подкормить сливовые деревья весной, когда нужно вносить удобрения и какие именно, узнавайте далее в нашей статье.

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Зачем сливе нужны удобрения весной

При благоприятных условиях и правильном уходе слива может давать от 30 до 50 кг плодов за сезон. Поэтому весенняя подкормка является обязательной процедурой для получения хорошего урожая.

Вовремя внесенные удобрения играют важную роль в развитии плодового дерева:

способствуют активному росту зеленой массы;

улучшают формирование бутонов и завязей;

обеспечивают высокое качество и сладость плодов;

укрепляют иммунитет дерева, делая его более устойчивым к болезням и вредителям.

Садоводы рекомендуют применять как органические, так и минеральные подкормки, что обеспечат сливу всеми необходимыми микроэлементами.

Подкормка плодового дерева весной. Фото: shutterstock.com

Какие сроки внесения удобрений для сливы весной

Весеннюю подкормку осуществляют в несколько этапов:

Первая подкормка — в период распускания почек. Вторая подкормка — перед цветением. Третья подкормка — после завершения цветения.

Далее дерево стоит подкормить только в июле, чтобы улучшить рост и налив плодов. Последний раз плодовое дерево подпитывают осенью, чтобы подготовить его к зимовке.

Какие удобрения нужны сливе весной

Весной сливу рекомендуется подпитывать как органическими, так и минеральными удобрениями.

Органические удобрения для сливы:

перегной или компост — вносят ведро (10 л) на одну сливу, рассыпая его по приствольному кругу и заделывая в почву;

древесная зола — содержит калий, фосфор и другие полезные элементы. Для приготовления раствора 1 стакан золы заливают 10 л кипятка, настаивают час, после чего поливают почву под деревом.

Минеральные удобрения для сливы:

мочевина (карбамид) — 10 г на 10 л воды, используют для корневой подкормки;

нитрофоска — комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий;

суперфосфат (45 г) и сульфат калия (25 г) — способствуют активному росту и формированию плодов.

Вносить минеральные удобрения лучше всего в специально выкопанные ямки по периметру приствольного круга, что обеспечит эффективное усвоение питательных веществ.

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