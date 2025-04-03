Как подкормить сливу весной для большого и сладкого урожая — советы садоводов

Лучшие удобрения для сливы весной — сладких плодов будет много
Слива нуждается весной в новой порции питательных веществ, чтобы начать расти и формировать плоды. Поэтому чрезвычайно важно вовремя внести правильное количество необходимых удобрений. Именно от этого будет зависеть насколько ваш урожай будет большой, сочный и сладкий.
Чем подкормить сливовые деревья весной, когда нужно вносить удобрения и какие именно, узнавайте далее в нашей статье.
Зачем сливе нужны удобрения весной
При благоприятных условиях и правильном уходе слива может давать от 30 до 50 кг плодов за сезон. Поэтому весенняя подкормка является обязательной процедурой для получения хорошего урожая.
Вовремя внесенные удобрения играют важную роль в развитии плодового дерева:
- способствуют активному росту зеленой массы;
- улучшают формирование бутонов и завязей;
- обеспечивают высокое качество и сладость плодов;
- укрепляют иммунитет дерева, делая его более устойчивым к болезням и вредителям.
Садоводы рекомендуют применять как органические, так и минеральные подкормки, что обеспечат сливу всеми необходимыми микроэлементами.
Какие сроки внесения удобрений для сливы весной
Весеннюю подкормку осуществляют в несколько этапов:
- Первая подкормка — в период распускания почек.
- Вторая подкормка — перед цветением.
- Третья подкормка — после завершения цветения.
Далее дерево стоит подкормить только в июле, чтобы улучшить рост и налив плодов. Последний раз плодовое дерево подпитывают осенью, чтобы подготовить его к зимовке.
Какие удобрения нужны сливе весной
Весной сливу рекомендуется подпитывать как органическими, так и минеральными удобрениями.
Органические удобрения для сливы:
- перегной или компост — вносят ведро (10 л) на одну сливу, рассыпая его по приствольному кругу и заделывая в почву;
- древесная зола — содержит калий, фосфор и другие полезные элементы. Для приготовления раствора 1 стакан золы заливают 10 л кипятка, настаивают час, после чего поливают почву под деревом.
Минеральные удобрения для сливы:
- мочевина (карбамид) — 10 г на 10 л воды, используют для корневой подкормки;
- нитрофоска — комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий;
- суперфосфат (45 г) и сульфат калия (25 г) — способствуют активному росту и формированию плодов.
Вносить минеральные удобрения лучше всего в специально выкопанные ямки по периметру приствольного круга, что обеспечит эффективное усвоение питательных веществ.
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