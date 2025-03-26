Як правильно підживити вишню та черешню навесні — поради садівників

Добриво для великого врожаю вишні. Колаж: Новини.LIVE

Запорукою щедрого врожаю вишні та черешні, безперечно, є вчасне та правильне підживлення плодових дерев. На початку весни якісне добриво допомагає садовим культурам краще адаптуватися до погодних умов, стимулювати ріст та цвітіння. Наступні підгодівлі забезпечують гарне плодоношення.

Чим можна підгодувати вишню та черешню для фантастичного врожаю, як і коли застосовувати добрива, дізнавайтесь далі у нашій статті.

Читайте також:

Коли слід удобрювати вишню та черешню вперше

Саме навесні проводять перше підживлення вишні та черешні. Воно відіграє ключову роль у розвитку цих плодових дерев, сприяє активному нарощуванню листя, формуванню зав'язі та зміцненню імунітету. Вносять добрива вранці або ввечері, уникаючи сонячних променів.

Які добрива використовувати для вишні та черешні

Для цих садових культур гарно підходять як органічні добрива, так і мінеральні.

Органічні добрива покращують структуру ґрунту, підвищують його родючість і збагачують мікроелементами. Для підживлення використовують:

перегній;

компост;

гній;

тирсу;

курячий послід.

Мінеральні добрива швидко насичують ґрунт необхідними макро- та мікроелементами. Використовують:

сечовину;

аміачну селітру;

суперфосфат;

калійна сіль.

Підживлення плодових дерев. Фото: shutterstock.com

Основні етапи весняного підживлення

Перше підживлення проводять перед набряканням бруньок — у березні-квітні. Для стимулювання росту можна застосовувати:

сечовину (20 г на 10 л води);

аміачну селітру (20 г на 10 л води).

Також у цей період варто провести обробку дерев 3% бордоською рідиною. Це допомагає захистити рослини від хвороб.

Наступне підживлення проводять вже під час цвітіння — у квітні-травні. Повторне внесення сечовини покращує зав'язь, а також корисним буде органічний розчин: суміш коров'яку з золою (5 л на 50 л води).

І третє, не менш важливе підживлення, проводять у червні для стимуляції росту плодів. Використовують фосфорно-калійні добрива:

сульфат калію та суперфосфат (1 ст. ложка + 1,5 склянки на 10 л води);

обприскування розчином бурштинової кислоти (0,3 г на 10 л води) для покращення плодоношення.

Раніше ми писали, чим можна підживити яблуню, щоб дерево не скинуло плоди.

Нагадаємо, ми розповідали, які рослини не можна садити поруч із фруктовими деревами.

Також ми ділилися, які дерева в саду категорично не можна білити весною.