Как правильно подкормить вишню и черешню весной — советы садоводов

Весенняя подкормка вишни и черешни — какие удобрения самые лучшие
Залогом щедрого урожая вишни и черешни, бесспорно, является своевременная и правильная подкормка плодовых деревьев. В начале весны качественное удобрение помогает садовым культурам лучше адаптироваться к погодным условиям, стимулировать рост и цветение. Следующие подкормки обеспечивают хорошее плодоношение.
Чем можно подкормить вишню и черешню для фантастического урожая, как и когда применять удобрения, узнавайте далее в нашей статье.
Когда следует удобрять вишню и черешню в первый раз
Именно весной проводят первую подкормку вишни и черешни. Она играет ключевую роль в развитии этих плодовых деревьев, способствует активному наращиванию листьев, формированию завязи и укреплению иммунитета. Вносят удобрения утром или вечером, избегая солнечных лучей.
Какие удобрения использовать для вишни и черешни
Для этих садовых культур хорошо подходят как органические удобрения, так и минеральные.
Органические удобрения улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие и обогащают микроэлементами. Для подкормки используют:
- перегной;
- компост;
- навоз;
- опилки;
- куриный помет.
Минеральные удобрения быстро насыщают почву необходимыми макро- и микроэлементами. Используют:
- мочевину;
- аммиачную селитру;
- суперфосфат;
- калийную соль.
Основные этапы весенней подкормки
Первую подкормку проводят перед набуханием почек — в марте-апреле. Для стимулирования роста можно применять:
- мочевину (20 г на 10 л воды);
- аммиачную селитру (20 г на 10 л воды).
Также в этот период следует провести обработку деревьев 3% бордоской жидкостью. Это помогает защитить растения от болезней.
Следующую подкормку проводят уже во время цветения — в апреле-мае. Повторное внесение мочевины улучшает завязь, а также полезным будет органический раствор: смесь коровяка с золой (5 л на 50 л воды).
И третью, не менее важную подкормку, проводят в июне для стимуляции роста плодов. Используют фосфорно-калийные удобрения:
- сульфат калия и суперфосфат (1 ст. ложка + 1,5 стакана на 10 л воды);
- опрыскивание раствором янтарной кислоты (0,3 г на 10 л воды) для улучшения плодоношения.
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