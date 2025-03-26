Как правильно подкормить вишню и черешню весной — советы садоводов

Удобрение для большого урожая вишни. Коллаж: Новини.LIVE

Залогом щедрого урожая вишни и черешни, бесспорно, является своевременная и правильная подкормка плодовых деревьев. В начале весны качественное удобрение помогает садовым культурам лучше адаптироваться к погодным условиям, стимулировать рост и цветение. Следующие подкормки обеспечивают хорошее плодоношение.

Чем можно подкормить вишню и черешню для фантастического урожая, как и когда применять удобрения, узнавайте далее в нашей статье.

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Именно весной проводят первую подкормку вишни и черешни. Она играет ключевую роль в развитии этих плодовых деревьев, способствует активному наращиванию листьев, формированию завязи и укреплению иммунитета. Вносят удобрения утром или вечером, избегая солнечных лучей.

Какие удобрения использовать для вишни и черешни

Для этих садовых культур хорошо подходят как органические удобрения, так и минеральные.

Органические удобрения улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие и обогащают микроэлементами. Для подкормки используют:

перегной;

компост;

навоз;

опилки;

куриный помет.

Минеральные удобрения быстро насыщают почву необходимыми макро- и микроэлементами. Используют:

мочевину;

аммиачную селитру;

суперфосфат;

калийную соль.

Подкормка плодовых деревьев. Фото: shutterstock.com

Основные этапы весенней подкормки

Первую подкормку проводят перед набуханием почек — в марте-апреле. Для стимулирования роста можно применять:

мочевину (20 г на 10 л воды);

аммиачную селитру (20 г на 10 л воды).

Также в этот период следует провести обработку деревьев 3% бордоской жидкостью. Это помогает защитить растения от болезней.

Следующую подкормку проводят уже во время цветения — в апреле-мае. Повторное внесение мочевины улучшает завязь, а также полезным будет органический раствор: смесь коровяка с золой (5 л на 50 л воды).

И третью, не менее важную подкормку, проводят в июне для стимуляции роста плодов. Используют фосфорно-калийные удобрения:

сульфат калия и суперфосфат (1 ст. ложка + 1,5 стакана на 10 л воды);

опрыскивание раствором янтарной кислоты (0,3 г на 10 л воды) для улучшения плодоношения.

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