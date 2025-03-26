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Весенняя подкормка вишни и черешни — какие удобрения самые лучшие

26 марта 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как правильно подкормить вишню и черешню весной — советы садоводов
Удобрение для большого урожая вишни. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Залогом щедрого урожая вишни и черешни, бесспорно, является своевременная и правильная подкормка плодовых деревьев. В начале весны качественное удобрение помогает садовым культурам лучше адаптироваться к погодным условиям, стимулировать рост и цветение. Следующие подкормки обеспечивают хорошее плодоношение.

Чем можно подкормить вишню и черешню для фантастического урожая, как и когда применять удобрения, узнавайте далее в нашей статье.

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Именно весной проводят первую подкормку вишни и черешни. Она играет ключевую роль в развитии этих плодовых деревьев, способствует активному наращиванию листьев, формированию завязи и укреплению иммунитета. Вносят удобрения утром или вечером, избегая солнечных лучей.

Какие удобрения использовать для вишни и черешни

Для этих садовых культур хорошо подходят как органические удобрения, так и минеральные.

Органические удобрения улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие и обогащают микроэлементами. Для подкормки используют:

  • перегной;
  • компост;
  • навоз;
  • опилки;
  • куриный помет.

Минеральные удобрения быстро насыщают почву необходимыми макро- и микроэлементами. Используют:

  • мочевину;
  • аммиачную селитру;
  • суперфосфат;
  • калийную соль.

 

Какие удобрения использовать для вишни и черешни
Подкормка плодовых деревьев. Фото: shutterstock.com

Основные этапы весенней подкормки

Первую подкормку проводят перед набуханием почек — в марте-апреле. Для стимулирования роста можно применять:

  • мочевину (20 г на 10 л воды);
  • аммиачную селитру (20 г на 10 л воды).

Также в этот период следует провести обработку деревьев 3% бордоской жидкостью. Это помогает защитить растения от болезней.

Следующую подкормку проводят уже во время цветения — в апреле-мае. Повторное внесение мочевины улучшает завязь, а также полезным будет органический раствор: смесь коровяка с золой (5 л на 50 л воды).

И третью, не менее важную подкормку, проводят в июне для стимуляции роста плодов. Используют фосфорно-калийные удобрения:

  • сульфат калия и суперфосфат (1 ст. ложка + 1,5 стакана на 10 л воды);
  • опрыскивание раствором янтарной кислоты (0,3 г на 10 л воды) для улучшения плодоношения.

 

Ранее мы писали, чем можно подкормить яблоню, чтобы дерево не сбросило плоды.

Напомним, мы рассказывали, какие растения нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями.

Также мы делились, какие деревья в саду категорически нельзя белить весной.

советы удобрения сад вишня черешня плодовые деревья

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