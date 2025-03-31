Як доглядати за персиком навесні — поради для щедрого врожаю

Жінка збирає персики в саду. Фото: freepik.com

Вже навесні садівникам слід потурбуватися про персикове дерево, щоб забезпечити себе щедрим врожаєм. Однією з головних процедур є своєчасна обрізка, яка сприяє здоровому росту, покращує циркуляцію повітря в кроні, знижує ризик захворювань та позитивно впливає на якість і кількість плодів.

Коли і як правильно обрізати персик навесні, які гілки слід видаляти та як доглядати за деревом, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Коли обрізати персикове дерево навесні

Весняна обрізка персика має відбуватися у період спокою, до початку сокоруху. Важливо виконати обрізку вчасно, оскільки запізнення може призвести до виснаження дерева та зниження врожайності.

Обрізка плодового дерева навесні. Фото: freepik.com

Як правильно обрізати персик

Перед початком обрізки слід визначити, який вид обрізки необхідний вашому дереву. Вона може бути:

Формувальна. Для молодих дерев, щоб створити правильну крону. Омолоджувальна. Для старих дерев, що потребують стимуляції росту. Санітарна. Для видалення пошкоджених, сухих або заражених гілок.

Правила обрізки персикового дерева наступні:

виберіть 3-4 основні гілки та вкоротіть їх на третину або половину довжини;

видаліть всі гілки, що ростуть всередину крони або перехрещуються між собою;

позбудьтеся сухих, хворих та непродуктивних пагонів.

Садівник обрізає плодове дерево. Фото: shutterstock.com

Як доглядати за персиком після обрізки

Після обрізки персикового дерева дуже важливо обробити місця зрізів садовим варом, щоб уникнути проникнення інфекцій.

Після плодове дерево можна обробити азотними та калійними добривами для стимуляції росту нових пагонів.

Ще один важливий крок — мульчування пристовбурного кола. Воно допоможе утримати вологу та захистити кореневу систему від перепадів температури.

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