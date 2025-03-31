Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Що треба зробити з персиком навесні, щоб збирати плоди відрами arrow

Що треба зробити з персиком навесні, щоб збирати плоди відрами

31 березня 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як доглядати за персиком навесні — поради для щедрого врожаю
Жінка збирає персики в саду. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Вже навесні садівникам слід потурбуватися про персикове дерево, щоб забезпечити себе щедрим врожаєм. Однією з головних процедур є своєчасна обрізка, яка сприяє здоровому росту, покращує циркуляцію повітря в кроні, знижує ризик захворювань та позитивно впливає на якість і кількість плодів.

Коли і як правильно обрізати персик навесні, які гілки слід видаляти та як доглядати за деревом, дізнавайтесь далі у нашій статті.

Читайте також:

Коли обрізати персикове дерево навесні

Весняна обрізка персика має відбуватися у період спокою, до початку сокоруху. Важливо виконати обрізку вчасно, оскільки запізнення може призвести до виснаження дерева та зниження врожайності.

 

Коли обрізати персикове дерево навесні
Обрізка плодового дерева навесні. Фото: freepik.com

Як правильно обрізати персик

Перед початком обрізки слід визначити, який вид обрізки необхідний вашому дереву. Вона може бути:

  1. Формувальна. Для молодих дерев, щоб створити правильну крону.
  2. Омолоджувальна. Для старих дерев, що потребують стимуляції росту.
  3. Санітарна. Для видалення пошкоджених, сухих або заражених гілок.

Правила обрізки персикового дерева наступні: 

  • виберіть 3-4 основні гілки та вкоротіть їх на третину або половину довжини;
  • видаліть всі гілки, що ростуть всередину крони або перехрещуються між собою;
  • позбудьтеся сухих, хворих та непродуктивних пагонів.

 

Як правильно обрізати персик
Садівник обрізає плодове дерево. Фото: shutterstock.com

Як доглядати за персиком після обрізки

Після обрізки персикового дерева дуже важливо обробити місця зрізів садовим варом, щоб уникнути проникнення інфекцій.  

Після плодове дерево можна обробити азотними та калійними добривами для стимуляції росту нових пагонів.

Ще один важливий крок — мульчування пристовбурного кола. Воно допоможе утримати вологу та захистити кореневу систему від перепадів температури. 

 

Раніше ми розповідали, чим можна підгодувати вишню та черешню для щедрого врожаю.

Нагадаємо, ми писали, чим можна підживити яблуню, щоб дерево не скинуло плоди. 

Також пропонуємо дізнатися, які рослини не можна садити поруч із фруктовими деревами. 

врожай поради персики обрізання плодові дерева

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:21 Новий прем'єр Гренландії відповів на погрози Трампа

01:54 "Мені все одно", — Трамп про подорожчання авто в США

01:25 У Стамбулі опозиція закликає бойкотувати ресторан відомого кухаря

01:03 На Чернігівщині суд заборонив чоловіку керувати авто на 46 років

00:35 Трамп злиться на Путіна — названо останній термін для перемир'я

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

00:33 На Сумщині хотіли привласнити цінні свердловини — що вирішив суд

00:15 Стануть у пригоді парасольки — яка погода буде в Києві сьогодні

00:10 Скільки грошей у родини Зеленського — оприлюднено декларацію

30 березня 2025

23:56 Завтра в Україні пройдуть сильні дощі — синоптики назвали області

23:48 У Мурманську невідомий відкрив стрілянину по людях

02:21 Новий прем'єр Гренландії відповів на погрози Трампа

01:54 "Мені все одно", — Трамп про подорожчання авто в США

01:25 У Стамбулі опозиція закликає бойкотувати ресторан відомого кухаря

01:03 На Чернігівщині суд заборонив чоловіку керувати авто на 46 років

00:35 Трамп злиться на Путіна — названо останній термін для перемир'я

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

00:33 На Сумщині хотіли привласнити цінні свердловини — що вирішив суд

00:15 Стануть у пригоді парасольки — яка погода буде в Києві сьогодні

00:10 Скільки грошей у родини Зеленського — оприлюднено декларацію

30 березня 2025

23:56 Завтра в Україні пройдуть сильні дощі — синоптики назвали області

23:48 У Мурманську невідомий відкрив стрілянину по людях

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

Text

21:31 У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

13:00 Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

20:52 Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

18 березня 2025

Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно

19 березня 2025

Майже 1000 грн надбавки — у кого з квітня зростуть пенсії