Как ухаживать за персиком весной — советы для щедрого урожая

Женщина собирает персики в саду. Фото: freepik.com

Уже весной садоводам следует позаботиться о персиковом дереве, чтобы обеспечить себя щедрым урожаем. Одной из главных процедур является своевременная обрезка, которая способствует здоровому росту, улучшает циркуляцию воздуха в кроне, снижает риск заболеваний и положительно влияет на качество и количество плодов.

Когда и как правильно обрезать персик весной, какие ветви следует удалять и как ухаживать за деревом, узнавайте далее в нашей статье.

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Когда обрезать персиковое дерево весной

Весенняя обрезка персика должна происходить в период покоя, до начала сокодвижения. Важно выполнить обрезку вовремя, поскольку опоздание может привести к истощению дерева и снижению урожайности.

Обрезка плодового дерева весной. Фото: freepik.com

Как правильно обрезать персик

Перед началом обрезки следует определить, какой вид обрезки необходим вашему дереву. Она может быть:

Формирующая. Для молодых деревьев, чтобы создать правильную крону. Омолаживающая. Для старых деревьев, нуждающихся в стимуляции роста. Санитарная. Для удаления поврежденных, сухих или зараженных веток.

Правила обрезки персикового дерева следующие:

выберите 3-4 основные ветви и укоротите их на треть или половину длины;

удалите все ветки, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся между собой;

избавьтесь от сухих, больных и непродуктивных побегов.

Садовник обрезает плодовое дерево. Фото: shutterstock.com

Как ухаживать за персиком после обрезки

После обрезки персикового дерева очень важно обработать места срезов садовым варом, чтобы избежать проникновения инфекций.

После плодовое дерево можно обработать азотными и калийными удобрениями для стимуляции роста новых побегов.

Еще один важный шаг — мульчирование приствольного круга. Оно поможет удержать влагу и защитить корневую систему от перепадов температуры.

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