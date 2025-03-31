Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Что надо сделать с персиком весной, чтобы собирать плоды ведрами arrow

Что надо сделать с персиком весной, чтобы собирать плоды ведрами

31 марта 2025 02:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как ухаживать за персиком весной — советы для щедрого урожая
Женщина собирает персики в саду. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Уже весной садоводам следует позаботиться о персиковом дереве, чтобы обеспечить себя щедрым урожаем. Одной из главных процедур является своевременная обрезка, которая способствует здоровому росту, улучшает циркуляцию воздуха в кроне, снижает риск заболеваний и положительно влияет на качество и количество плодов.

Когда и как правильно обрезать персик весной, какие ветви следует удалять и как ухаживать за деревом, узнавайте далее в нашей статье.

Читайте также:

Когда обрезать персиковое дерево весной

Весенняя обрезка персика должна происходить в период покоя, до начала сокодвижения. Важно выполнить обрезку вовремя, поскольку опоздание может привести к истощению дерева и снижению урожайности.

 

Когда обрезать персиковое дерево весной
Обрезка плодового дерева весной. Фото: freepik.com

Как правильно обрезать персик

Перед началом обрезки следует определить, какой вид обрезки необходим вашему дереву. Она может быть:

  1. Формирующая. Для молодых деревьев, чтобы создать правильную крону.
  2. Омолаживающая. Для старых деревьев, нуждающихся в стимуляции роста.
  3. Санитарная. Для удаления поврежденных, сухих или зараженных веток.

Правила обрезки персикового дерева следующие:

  • выберите 3-4 основные ветви и укоротите их на треть или половину длины;
  • удалите все ветки, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся между собой;
  • избавьтесь от сухих, больных и непродуктивных побегов.

 

Как правильно обрезать персик
Садовник обрезает плодовое дерево. Фото: shutterstock.com

Как ухаживать за персиком после обрезки

После обрезки персикового дерева очень важно обработать места срезов садовым варом, чтобы избежать проникновения инфекций.

После плодовое дерево можно обработать азотными и калийными удобрениями для стимуляции роста новых побегов.

Еще один важный шаг — мульчирование приствольного круга. Оно поможет удержать влагу и защитить корневую систему от перепадов температуры.

 

Ранее мы рассказывали, чем можно подкормить вишню и черешню для щедрого урожая.

Напомним, мы писали, чем можно подкормить яблоню, чтобы дерево не сбросило плоды.

Также предлагаем узнать, какие растения нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями.

урожай советы персики обрезка плодовые деревья

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 В ряды "Азова" приглашают людей, которые разбираются в ремонте

02:21 Новый премьер Гренландии ответил на угрозы Трампа

01:54 "Мне все равно", — Трамп о подорожании авто в США

01:25 В Турции оппозиция призывает к бойкоту ресторана звездного повара

01:03 На Черниговщине суд запретил мужчине управлять авто на 46 лет

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

00:35 Трамп злится на Путина — назван последний срок для перемирия

00:33 На Сумщине хотели присвоить ценные скважины— что решил суд

00:15 Пригодятся зонтики — какая погода будет в Киеве сегодня

00:10 Сколько денег у семьи Зеленского — обнародована декларация

30 марта 2025

23:56 Завтра в Украине будут сильные дожди — синоптики назвали области

03:26 В ряды "Азова" приглашают людей, которые разбираются в ремонте

02:21 Новый премьер Гренландии ответил на угрозы Трампа

01:54 "Мне все равно", — Трамп о подорожании авто в США

01:25 В Турции оппозиция призывает к бойкоту ресторана звездного повара

01:03 На Черниговщине суд запретил мужчине управлять авто на 46 лет

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

00:35 Трамп злится на Путина — назван последний срок для перемирия

00:33 На Сумщине хотели присвоить ценные скважины— что решил суд

00:15 Пригодятся зонтики — какая погода будет в Киеве сегодня

00:10 Сколько денег у семьи Зеленского — обнародована декларация

30 марта 2025

23:56 Завтра в Украине будут сильные дожди — синоптики назвали области

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

Text

21:31 В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

28 марта 2025
Text

17:35 У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

18 марта 2025

Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

19 марта 2025

Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии