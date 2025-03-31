Как ухаживать за персиком весной — советы для щедрого урожая

Что надо сделать с персиком весной, чтобы собирать плоды ведрами
Уже весной садоводам следует позаботиться о персиковом дереве, чтобы обеспечить себя щедрым урожаем. Одной из главных процедур является своевременная обрезка, которая способствует здоровому росту, улучшает циркуляцию воздуха в кроне, снижает риск заболеваний и положительно влияет на качество и количество плодов.
Когда и как правильно обрезать персик весной, какие ветви следует удалять и как ухаживать за деревом, узнавайте далее в нашей статье.
Когда обрезать персиковое дерево весной
Весенняя обрезка персика должна происходить в период покоя, до начала сокодвижения. Важно выполнить обрезку вовремя, поскольку опоздание может привести к истощению дерева и снижению урожайности.
Как правильно обрезать персик
Перед началом обрезки следует определить, какой вид обрезки необходим вашему дереву. Она может быть:
- Формирующая. Для молодых деревьев, чтобы создать правильную крону.
- Омолаживающая. Для старых деревьев, нуждающихся в стимуляции роста.
- Санитарная. Для удаления поврежденных, сухих или зараженных веток.
Правила обрезки персикового дерева следующие:
- выберите 3-4 основные ветви и укоротите их на треть или половину длины;
- удалите все ветки, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся между собой;
- избавьтесь от сухих, больных и непродуктивных побегов.
Как ухаживать за персиком после обрезки
После обрезки персикового дерева очень важно обработать места срезов садовым варом, чтобы избежать проникновения инфекций.
После плодовое дерево можно обработать азотными и калийными удобрениями для стимуляции роста новых побегов.
Еще один важный шаг — мульчирование приствольного круга. Оно поможет удержать влагу и защитить корневую систему от перепадов температуры.
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