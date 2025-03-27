Чим треба підживити сливу навесні 2025 — коли це краще робити, поради садівникам

Підживлення сливи навесні — коли і чим це краще робити
Навесні всім плодовим деревам, зокрема і сливі, потрібні поживні елементи, щоб нарощувати зелену масу і давати плоди. Досвідчені садівники розповіли, якими добривами варто підживлювати сливове дерево і коли це краще робити, щоб не помилитися.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Чому важливо удобрювати сливу навесні
Навесні, коли сливове дерево активно нарощує зелену масу, пагони і коріння, їй потрібні органічні добрива. Тому щовесни необхідно вносити в ґрунт курячий послід, перегній, компост або інші органічні добрива. А коли слива формує плоди, їй потрібні мінеральні добрива. У цей період варто підживлювати дерево калієвмісним добривом.
Коли потрібно підживлювати сливу
Спочатку підживлювати це дерево потрібно тоді, коли на ньому розпускаються бруньки, потім це робити треба перед цвітінням, а після цього — після завершення цього періоду. Четверте підживлення роблять в липні, щоб дерево красиво росло і формувало плоди, а п’яте – восени.
Чим треба підживлювати сливу навесні
Навесні, щойно зійде сніг, необхідно підживити сливу натуральними добривами у вигляді компосту або перегною. На кожне дерево потрібно одне відро гною об’ємом десять літрів. Для підживлення сливи розсипте це добриво навколо дерева по пристовбурному колу і зашпаровуйте ґрунтом.
Можете замість цих добрив підживити сливу хімічними засобами, наприклад, сечовиною у кількості десять грамів на десять літрів води. Вносити добрива краще в ямки по периметру пристовбурного кола сливового дерева.
Що стосується мінеральних добрив, то сливі потрібно 45 грамів суперфосфату і 25 грамів сульфату калію. Ще це дерево можна підгодувати деревним попелом у вигляді розчину або у сухому вигляді.
Нагадаємо, ми писали про те, чому на сливі немає врожаю і як це виправити.
Раніше ми розповідали про те, чому на сливовому дереві жовтіє листя і як врятувати рослину.
Також ми повідомляли про те, чому слива стає червивою і як можна врятувати врожай.
Читайте Новини.LIVE!