Чим треба підживити сливу навесні 2025 — коли це краще робити, поради садівникам

Дачник, який збирає врожай сливи в саду. Фото: Decorexpro

Навесні всім плодовим деревам, зокрема і сливі, потрібні поживні елементи, щоб нарощувати зелену масу і давати плоди. Досвідчені садівники розповіли, якими добривами варто підживлювати сливове дерево і коли це краще робити, щоб не помилитися.

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Навесні, коли сливове дерево активно нарощує зелену масу, пагони і коріння, їй потрібні органічні добрива. Тому щовесни необхідно вносити в ґрунт курячий послід, перегній, компост або інші органічні добрива. А коли слива формує плоди, їй потрібні мінеральні добрива. У цей період варто підживлювати дерево калієвмісним добривом.

Врожай сливи на гілці дерева. Фото: Pinterest

Коли потрібно підживлювати сливу

Спочатку підживлювати це дерево потрібно тоді, коли на ньому розпускаються бруньки, потім це робити треба перед цвітінням, а після цього — після завершення цього періоду. Четверте підживлення роблять в липні, щоб дерево красиво росло і формувало плоди, а п’яте – восени.

Процес підживлення сливи в саду. Фото: Pinterest

Чим треба підживлювати сливу навесні

Навесні, щойно зійде сніг, необхідно підживити сливу натуральними добривами у вигляді компосту або перегною. На кожне дерево потрібно одне відро гною об’ємом десять літрів. Для підживлення сливи розсипте це добриво навколо дерева по пристовбурному колу і зашпаровуйте ґрунтом.

Можете замість цих добрив підживити сливу хімічними засобами, наприклад, сечовиною у кількості десять грамів на десять літрів води. Вносити добрива краще в ямки по периметру пристовбурного кола сливового дерева.

Що стосується мінеральних добрив, то сливі потрібно 45 грамів суперфосфату і 25 грамів сульфату калію. Ще це дерево можна підгодувати деревним попелом у вигляді розчину або у сухому вигляді.

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