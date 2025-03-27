Чем надо подкормить сливу весной 2025 — когда это лучше делать, советы садоводам

Дачник, который собирает урожай сливы в саду. Фото: Decorexpro

Весной всем плодовым деревьям, в том числе и сливе, нужны питательные элементы, чтобы наращивать зеленую массу и давать плоды. Опытные садоводы рассказали, какими удобрениями стоит подкармливать сливовое дерево и когда это лучше делать, чтобы не ошибиться.

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Весной, когда сливовое дерево активно наращивает зеленую массу, побеги и корни, ему нужны органические удобрения. Поэтому каждую весну необходимо вносить в почву куриный помет, перегной, компост или другие органические удобрения. А когда слива формирует плоды, ей нужны минеральные удобрения. В этот период стоит подкармливать дерево калийсодержащим удобрением.

Урожай сливы на ветке дерева. Фото: Pinterest

Когда нужно подкармливать сливу

Сначала подпитывать это дерево нужно тогда, когда на нем распускаются почки, затем это делать надо перед цветением, а после этого — после завершения этого периода. Четвертую подкормку делают в июле, чтобы дерево красиво росло и формировало плоды, а пятую — осенью.

Процесс подкормки сливы в саду. Фото: Pinterest

Чем надо подкармливать сливу весной

Весной, как только сойдет снег, необходимо подкормить сливу натуральными удобрениями в виде компоста или перегноя. На каждое дерево нужно одно ведро навоза объемом десять литров. Для подкормки сливы рассыпьте это удобрение вокруг дерева по приствольному кругу и заделывайте почвой.

Можете вместо этих удобрений подкормить сливу химическими средствами, например, мочевиной в количестве десять грамм на десять литров воды. Вносить удобрения лучше в ямки по периметру приствольного круга сливового дерева.

Что касается минеральных удобрений, то сливе нужно 45 грамм суперфосфата и 25 грамм сульфата калия. Еще это дерево можно подкормить древесной золой в виде раствора или в сухом виде.

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