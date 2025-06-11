Чи можна садити барвінок біля дому — що кажуть народні прикмети

Квіти барвінку на подвір'ї. Фото: pixabay.com

Барвінок — одна з найпопулярніших декоративних рослин в Україні, яка милує око яскравими фіолетовими або рожевими квітами. Але мало хто знає, що ця рослина здавна має особливе символічне значення. Хтось вважає, що квітка приносить щастя, любов і гармонію, а хтось — що вона асоціюється з похованнями.

Чи можна садити барвінок біля свого дому? У цій статті ми розберемося, що кажуть народні прикмети та чи не несе ця рослина негативну енергетику.

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Барвінок біля дому — давні традиції та символізм

Наші предки вірили, що кожна рослина, висаджена біля оселі, має певну силу — охоронну, захисну або ж енергетично підтримуючу. Барвінок у цьому списку займав особливе місце. Ця квітка зеленіє навіть взимку, проростаючи з-під снігу, тому вважається символом стійкості та вічного життя.

Також барвінок вважали символом:

кохання та вірності;

захисту від зла та пристріту;

сімейного затишку й гармонії.

У давнину барвінком прикрашали весільні вінки, короваї, вплітали у волосся молодят, щоб їх союз був довгим, щасливим і незрадливим. П'ять пелюсток квітки символізували складові щасливого шлюбу: краса, ніжність, пам'ять, злагода та вірність.

Квіти барвінку на подвір'ї. Фото: istockphoto.com

Чи можна садити барвінок біля свого дому — народні прикмети

Згідно з прикметами, барвінок:

притягує любов і щастя в дім;

запобігає сваркам і конфліктам у родині;

створює захисне поле навколо оселі;

нейтралізує негативні впливи, прокляття та пристріт.

Яскраві квіти барвінку. Фото: istockphoto.com

Чи може барвінок приносити біду

Часом барвінок асоціюють із кладовищами, оскільки його часто висаджують на могилах. Але це не має негативного значення. Навпаки — це символ вічної пам'яті, вічного життя душі. В народній традиції така практика не пов'язувалася з бідами, а лише з шаною до предків.

Проте важливо не забувати, що сік барвінку може бути отруйним, тому варто уникати контакту з відкритими ранами чи слизовими оболонками. А також слідкувати, щоб рослину випадково не з'їли діти або тварини.

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