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Що буде, якщо посадити барвінок біля дому — народні прикмети

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Дата публікації: 11 червня 2025 12:22
Чи можна садити барвінок біля дому — що кажуть народні прикмети
Квіти барвінку на подвір'ї. Фото: pixabay.com

Барвінок — одна з найпопулярніших декоративних рослин в Україні, яка милує око яскравими фіолетовими або рожевими квітами. Але мало хто знає, що ця рослина здавна має особливе символічне значення. Хтось вважає, що квітка приносить щастя, любов і гармонію, а хтось — що вона асоціюється з похованнями.

Чи можна садити барвінок біля свого дому? У цій статті ми розберемося, що кажуть народні прикмети та чи не несе ця рослина негативну енергетику.

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Барвінок біля дому — давні традиції та символізм

Наші предки вірили, що кожна рослина, висаджена біля оселі, має певну силу — охоронну, захисну або ж енергетично підтримуючу. Барвінок у цьому списку займав особливе місце. Ця квітка зеленіє навіть взимку, проростаючи з-під снігу, тому вважається символом стійкості та вічного життя. 

Також барвінок вважали символом:

  • кохання та вірності;
  • захисту від зла та пристріту;
  • сімейного затишку й гармонії.

У давнину барвінком прикрашали весільні вінки, короваї, вплітали у волосся молодят, щоб їх союз був довгим, щасливим і незрадливим. П'ять пелюсток квітки символізували складові щасливого шлюбу: краса, ніжність, пам'ять, злагода та вірність.

 

Барвінок біля дому — давні традиції та символізм
Квіти барвінку на подвір'ї. Фото: istockphoto.com

Чи можна садити барвінок біля свого дому — народні прикмети

Згідно з прикметами, барвінок:

  • притягує любов і щастя в дім;
  • запобігає сваркам і конфліктам у родині;
  • створює захисне поле навколо оселі;
  • нейтралізує негативні впливи, прокляття та пристріт.

 

Чи можна садити барвінок біля свого дому — народні прикмети
Яскраві квіти барвінку. Фото: istockphoto.com

Чи може барвінок приносити біду

Часом барвінок асоціюють із кладовищами, оскільки його часто висаджують на могилах. Але це не має негативного значення. Навпаки — це символ вічної пам'яті, вічного життя душі. В народній традиції така практика не пов'язувалася з бідами, а лише з шаною до предків.

Проте важливо не забувати, що сік барвінку може бути отруйним, тому варто уникати контакту з відкритими ранами чи слизовими оболонками. А також слідкувати, щоб рослину випадково не з'їли діти або тварини. 

Раніше ми писали, чи можна рубати бузину на подвір'ї. 

Нагадаємо, ми розповідали, які дерева не можна садити біля будинку через ризик потрапляння блискавки. 

Також пропонуємо дізнатися, чому не можна садити калину поруч із будинком за народними прикметами. 

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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