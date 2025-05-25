В які дерева постійно влучає блискавка — що не можна садити біля дому, поради

Дачник, який поливає молодий саджанець в саду. Фото: Gardening Know How

Люди, в яких є власний приватний будинок чи дача, завжди намагаються зробити свою територію гарною і доглянутою, тому садять багато дерев біля хати. Однак, досвідчені садівники розповіли, які дерева в жодному випадку не можна висаджувати біля будинку, адже в них постійно влучає блискавка.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Тополя

Це дерево експерти категорично не рекомендують садити біля свого будинку, адже воно притягує до себе блискавку, неначе магнітом. Якщо ви посадите тополю біля своєї хати, то під час негоди гілки можуть впасти на дах і зіпсувати його покрівлю.

Крім того, це дерево дуже крихке, адже якщо в нього влучить блискавка, воно може поламатися. В результаті частини тополя спалахнуть і спровокують виникнення пожежі, через яку ваш будинок може просто згоріти.

Алея з тополей в парку. Фото: Pinterest

Сосна

Це дерево також вважається дуже вразливим і небезпечним для будинків, якщо його посадити поруч. Справа в тому, що якщо в сосну влучить блискавка, кора може розлетітися і вразити ділянку в радіусі кількох десятків метрів.

В результаті це дерево може пошкодити як весь ваш будинок, так і всі споруди, які є у вашому господарстві.

Величезна сосна в парку. Фото: Pinterest

Дуб

Це дерево експерти називають найбільш небезпечним серед інших рослин, адже воно може проводити розряд електрики. Тому якщо надворі блискавка, вона влучає саме в дуб, де б ви його не вирощували. Це може бути як поруч із будинком, так і на відкритій території.

Тому фахівці рекомендують тримати дуб якнайдалі від вашої території, щоб він не нашкодив ані вам, ані вашому господарству.

Великий дуб на галявині. Фото: Pinterest

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