Чому дерева в саду всихають — причини і як їх можна врятувати, поради дачникам

Яблуня в саду із засохлим листям. Фото: скриншот з YouTube

Якщо ви помітили, що у вас почали сохнути плодові дерева в саду, терміново дізнайтеся причину, щоб встигнути врятувати їх. Досвідчені садівники розповіли, чому рослини всихають і що потрібно зробити, щоб врятувати їхній врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Якщо на вашій садовій ділянці почали всихати дерева, вам варто якнайшвидше щось із цим робити. Але перш, ніж починати діяти, необхідно зрозуміти, в чому причина виникнення такої серйозної проблеми.

Щойно ви дізнаєтеся, що стало головним фактором для всихання дерев, одразу приступайте до порятунку рослин. Щоб не зіпсувати врожай і повернути деревам красу, дізнайтеся, що саме потрібно робити із засохлими рослинами.

Яблуня, яка засохла. Фото: Pinterest

Чому дерева починають засихати — що з цим робити

Якщо у вашому саду виникла ця проблема, не поспішайте одразу поливати дерева. Справа в тому, що багато дачників вважають, що рослинам просто не вистачає вологи, однак, це далеко не так. Причина, насправді, може полягати в зовсім іншому.

Наприклад, може бути таке, що ґрунтові води розташовані занадто близько до поверхні землі. Через це коренева система плодових дерев вимокає, починає гнити і губити все дерево. Такі дерева дуже часто страждають від грибкових хвороб, але більше це стосується старих дерев, коріння яких розростається глибоко в землю.

Також дерева можуть всихати через сильних морозів, через які на них тріскається кора. Молоді саджанці дерев можуть страждати від великої кількості личинок хрущів і від гризунів. Справа в тому, що ці шкідники підгризають коріння рослин.

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