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Як виростити смачну вишню — чим підживити дерево

1 травня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Чим треба підживити вишню навесні для гарного врожаю — поради садівникам
Людина, яка збирає врожай вишні в саду. Фото: Nordes
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен садівник з досвідом знає, що вишня — це не просто плодове дерево, це справжня окраса для ділянки, але інколи буває так, що вона виростає не такою, як би хотілося. Дізнайтеся, як можна виростити здорове і міцне вишневе дерево у своєму саду і що для цього потрібно.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як виростити гарну вишню в саду

Щоб молода вишня швидко прижилася і щороку давала гарний врожай, необхідно правильно посадити це дерево. Для нього потрібно обрати місце, куди світить сонце, але немає сильних вітрів. Ґрунт повинен бути легким, пухким і добре дренованим, а на ділянці не має бути застою води.

Але найефективнішим методом вважається підживлення, яке змушує плодове дерево активно рости і плодоносити. Щоб досягти бажаних результатів, потрібно знати, чим саме удобрити вишневе дерево.

Вишня
Врожай вишні на плодовому дереві. Фото: Pixabay

Чим варто підживити вишню

Багато дачників із досвідом кажуть, що найефективнішим добривом для вишні є деревна зола, яка вважається гарним природним стимулятором. Це добриво:

  • Покращує структуру ґрунту
  • Насичує ґрунт кальцієм, калієм і фосфором
  • Нейтралізує надмірний рівень кислотності
  • Активує цвітіння і зав’язування плодів
Подкормка дерева
Процес підживлення вишневого дерева в саду. Фото: Epic Gardening

Як підживлювати вишню золою

Крок перший — підготовка ями

Викопану для вишні яму спочатку заповніть на третину сумішшю з таких інгредієнтів, як:

  • Родюча земля
  • Перегній
  • Деревна зола — одна склянка

Крок другий — формування горбику в ямі

Посередині ями зробіть маленький горбик з приготовленої суміші, щоб вставити в нього дерево.

Крок третій — посадка саджанця

Розправте обережно коріння вишні по горбику і обережно засипайте яму залишеною сумішшю.

Крок четвертий — полив дерева

Після посадки вишні обов’язково ретельно полийте її теплою водою, але не менше двох відер.

Крок п’ятий — мульчування дерева

Останнім кроком є мульчування саджанця — для цього вкрийте пристовбурне коло вишні соломою або тирсою. Це допоможе вам утримати вологу після поливу.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити вишню в саду від шкідників. 

Раніше ми розповідали про те, що ні в якому разі не можна садити поруч із вишнею в саду. 

Також ми повідомляли про те, чи можна вирощувати вишню зі сливою на одній ділянці.

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