Чим треба підживити вишню навесні для гарного врожаю — поради садівникам

Як виростити смачну вишню — чим підживити дерево
Кожен садівник з досвідом знає, що вишня — це не просто плодове дерево, це справжня окраса для ділянки, але інколи буває так, що вона виростає не такою, як би хотілося. Дізнайтеся, як можна виростити здорове і міцне вишневе дерево у своєму саду і що для цього потрібно.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Як виростити гарну вишню в саду
Щоб молода вишня швидко прижилася і щороку давала гарний врожай, необхідно правильно посадити це дерево. Для нього потрібно обрати місце, куди світить сонце, але немає сильних вітрів. Ґрунт повинен бути легким, пухким і добре дренованим, а на ділянці не має бути застою води.
Але найефективнішим методом вважається підживлення, яке змушує плодове дерево активно рости і плодоносити. Щоб досягти бажаних результатів, потрібно знати, чим саме удобрити вишневе дерево.
Чим варто підживити вишню
Багато дачників із досвідом кажуть, що найефективнішим добривом для вишні є деревна зола, яка вважається гарним природним стимулятором. Це добриво:
- Покращує структуру ґрунту
- Насичує ґрунт кальцієм, калієм і фосфором
- Нейтралізує надмірний рівень кислотності
- Активує цвітіння і зав’язування плодів
Як підживлювати вишню золою
Крок перший — підготовка ями
Викопану для вишні яму спочатку заповніть на третину сумішшю з таких інгредієнтів, як:
- Родюча земля
- Перегній
- Деревна зола — одна склянка
Крок другий — формування горбику в ямі
Посередині ями зробіть маленький горбик з приготовленої суміші, щоб вставити в нього дерево.
Крок третій — посадка саджанця
Розправте обережно коріння вишні по горбику і обережно засипайте яму залишеною сумішшю.
Крок четвертий — полив дерева
Після посадки вишні обов’язково ретельно полийте її теплою водою, але не менше двох відер.
Крок п’ятий — мульчування дерева
Останнім кроком є мульчування саджанця — для цього вкрийте пристовбурне коло вишні соломою або тирсою. Це допоможе вам утримати вологу після поливу.
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