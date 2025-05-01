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Как вырастить вкусную вишню — чем подкормить дерево

1 мая 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем надо подкормить вишню весной для хорошего урожая — советы садоводам
Человек, который собирает урожай вишни в саду. Фото: Nordes
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый садовод с опытом знает, что вишня — это не просто плодовое дерево, это настоящее украшение для участка, но иногда бывает так, что она вырастает не такой, как бы хотелось. Узнайте, как можно вырастить здоровое и крепкое вишневое дерево в своем саду и что для этого нужно.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Чтобы молодая вишня быстро прижилась и каждый год давала хороший урожай, необходимо правильно посадить это дерево. Для него нужно выбрать место, куда светит солнце, но нет сильных ветров. Почва должна быть легкой, рыхлой и хорошо дренированной, а на участке не должно быть застоя воды.

Но самым эффективным методом считается подкормка, которая заставляет плодовое дерево активно расти и плодоносить. Чтобы достичь желаемых результатов, нужно знать, чем именно удобрить вишневое дерево.

Вишня
Урожай вишни на плодовом дереве. Фото: Pixabay

Чем стоит подкормить вишню

Многие дачники с опытом говорят, что самым эффективным удобрением для вишни является древесная зола, которая считается хорошим природным стимулятором. Это удобрение:

  • Улучшает структуру почвы
  • Насыщает почву кальцием, калием и фосфором
  • Нейтрализует чрезмерный уровень кислотности
  • Активирует цветение и завязывание плодов
Подкормка дерева
Процесс подкормки вишневого дерева в саду. Фото: Epic Gardening

Как подкармливать вишню золой

Шаг первый — подготовка ямы

Выкопанную для вишни яму сначала заполните на треть смесью из таких ингредиентов, как:

  • Плодородная земля
  • Перегной
  • Древесная зола — один стакан

Шаг второй — формирование холмика в яме

Посередине ямы сделайте маленький холмик из приготовленной смеси, чтобы вставить в него дерево.

Шаг третий — посадка саженца

Расправьте осторожно корни вишни по холмику и осторожно засыпайте яму оставшейся смесью.

Шаг четвертый — полив дерева

После посадки вишни обязательно тщательно полейте ее теплой водой, но не менее двух ведер.

Шаг пятый — мульчирование дерева

Последним шагом является мульчирование саженца — для этого укройте приствольный круг вишни соломой или опилками. Это поможет вам удержать влагу после полива.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить вишню в саду от вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с вишней в саду.

Также мы сообщали о том, можно ли выращивать вишню со сливой на одном участке.

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00:51 В Киеве раздаются взрывы — что известно об обстреле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:51 Украина приняла решение для подписания сделки между Киевом и США

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