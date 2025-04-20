Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Не дайте паразитам зіпсувати врожай вишні — чим обробити дерево arrow

Не дайте паразитам зіпсувати врожай вишні — чим обробити дерево

20 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна захистити вишню в саду від шкідників — корисні поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай вишні в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Багато садівників люблять вирощувати на своїй ділянці вишню, адже це плодове дерево не потребує особливого догляду, хоча й часто страждає від різних шкідників. Щоб врятувати врожай цієї смачної літньої ягоди, дізнайтеся, як можна вберегти вишневе дерево від паразитів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Реклама
Читайте також:

Як врятувати вишню від шкідників

Як захистити вишню від попелиці

Саджанці вишні часто страждають від попелиці, яка дуже шкодить врожаю ягід. Маленькі личинки, які з’являються на пагонах і листях рано навесні, утворюють великі колонії, а їхні самиця літають над садом і розносять попелиці, тим самим, руйнуючи врожай.

Щоб захистити дерева від цього шкідників, обробіть їх такими препаратами, як:

  • "Нітрафен" або "Олеокупріт" — у момент появи личинок, до розпускання бруньок і тоді, коли надворі не нижче п’яти градусів тепла
  • "Карбофос", "Метафос" або "Фосфамід" — до початку цвітіння дерева
Тля на вишне
Ознака наявності попелиці на листях вишні. Фото: Decorexpro

Як захистити вишню від черв’яків

Якщо ви бачите червиві вишні, це означає, що їх вразила вишнева муха. Це маленький шкідник, який зимує в коконі у верхньому шарі ґрунту, а в тепло їсть падаль попелиць і п’є сік плодів, відкладаючи в них яйця. І хоча ранні сорти цей шкідник вражає рідше, ніж середні та пізні, обробити вишню потрібно все одно.

Робити це варто такими препаратами, як "Іскра", "Акатара" або "Блискавка", двічі:

  • Перша обробка — коли прогріється ґрунт, температура надворі буде вище 18 градусів тепла, а мухи почнуть масово вилітати з-під землі
  • Друга обробка — за десять або 15 днів після першої обробки, але не пізніше, ніж за два тижні до дозрівання плодів
Червивая вишня
Наявність черв'яків у плоді вишні. Фото: Cookist

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити поруч із вишнею в саду. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна вирощувати вишню зі сливою на одній ділянці в саду. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно обробити вишню з черешнею в саду навесні.

дерева поради сад ефективні способи вишня шкідники
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:18 США проведуть ротацію 6 тисяч військових у Східній Європі

17:10 Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні — ситуація на кордонах

17:05 Папа Римський під час Великодньої промови згадав про Україну

17:02 Пільговий проїзд — кому не потрібно платити в автобусах

16:57 В Екопарку Харкова випустили на волю понад сто тварин — відео

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

16:43 Синоптики розповіли, яка погода чекає Одесу у понеділок

16:43 До Львова прийде літнє тепло — прогноз погоди на завтра

16:19 Нардеп назвав кількість дітей, які навчаються в школах на ТОТ

16:13 Учень "замінував" ліцей в Одеській області — як покарали

16:02 У ЗСУ заявили, що Росія перемирʼям хоче перегрупуватися

17:18 США проведуть ротацію 6 тисяч військових у Східній Європі

17:10 Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні — ситуація на кордонах

17:05 Папа Римський під час Великодньої промови згадав про Україну

17:02 Пільговий проїзд — кому не потрібно платити в автобусах

16:57 В Екопарку Харкова випустили на волю понад сто тварин — відео

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

16:43 Синоптики розповіли, яка погода чекає Одесу у понеділок

16:43 До Львова прийде літнє тепло — прогноз погоди на завтра

16:19 Нардеп назвав кількість дітей, які навчаються в школах на ТОТ

16:13 Учень "замінував" ліцей в Одеській області — як покарали

16:02 У ЗСУ заявили, що Росія перемирʼям хоче перегрупуватися

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

9 квітня 2025

Правила підземки — кого не пропустять в метро у квітні 2025 року

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці