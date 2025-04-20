Як можна захистити вишню в саду від шкідників — корисні поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай вишні в саду. Фото: Freepik

Багато садівників люблять вирощувати на своїй ділянці вишню, адже це плодове дерево не потребує особливого догляду, хоча й часто страждає від різних шкідників. Щоб врятувати врожай цієї смачної літньої ягоди, дізнайтеся, як можна вберегти вишневе дерево від паразитів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як врятувати вишню від шкідників

Як захистити вишню від попелиці

Саджанці вишні часто страждають від попелиці, яка дуже шкодить врожаю ягід. Маленькі личинки, які з’являються на пагонах і листях рано навесні, утворюють великі колонії, а їхні самиця літають над садом і розносять попелиці, тим самим, руйнуючи врожай.

Щоб захистити дерева від цього шкідників, обробіть їх такими препаратами, як:

"Нітрафен" або "Олеокупріт" — у момент появи личинок, до розпускання бруньок і тоді, коли надворі не нижче п’яти градусів тепла

"Карбофос", "Метафос" або "Фосфамід" — до початку цвітіння дерева

Ознака наявності попелиці на листях вишні. Фото: Decorexpro

Як захистити вишню від черв’яків

Якщо ви бачите червиві вишні, це означає, що їх вразила вишнева муха. Це маленький шкідник, який зимує в коконі у верхньому шарі ґрунту, а в тепло їсть падаль попелиць і п’є сік плодів, відкладаючи в них яйця. І хоча ранні сорти цей шкідник вражає рідше, ніж середні та пізні, обробити вишню потрібно все одно.

Робити це варто такими препаратами, як "Іскра", "Акатара" або "Блискавка", двічі:

Перша обробка — коли прогріється ґрунт, температура надворі буде вище 18 градусів тепла, а мухи почнуть масово вилітати з-під землі

Друга обробка — за десять або 15 днів після першої обробки, але не пізніше, ніж за два тижні до дозрівання плодів

Наявність черв'яків у плоді вишні. Фото: Cookist

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити поруч із вишнею в саду.

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Також ми повідомляли про те, чим потрібно обробити вишню з черешнею в саду навесні.