Як можна захистити вишню в саду від шкідників — корисні поради дачникам

Не дайте паразитам зіпсувати врожай вишні — чим обробити дерево
Багато садівників люблять вирощувати на своїй ділянці вишню, адже це плодове дерево не потребує особливого догляду, хоча й часто страждає від різних шкідників. Щоб врятувати врожай цієї смачної літньої ягоди, дізнайтеся, як можна вберегти вишневе дерево від паразитів.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Як врятувати вишню від шкідників
Як захистити вишню від попелиці
Саджанці вишні часто страждають від попелиці, яка дуже шкодить врожаю ягід. Маленькі личинки, які з’являються на пагонах і листях рано навесні, утворюють великі колонії, а їхні самиця літають над садом і розносять попелиці, тим самим, руйнуючи врожай.
Щоб захистити дерева від цього шкідників, обробіть їх такими препаратами, як:
- "Нітрафен" або "Олеокупріт" — у момент появи личинок, до розпускання бруньок і тоді, коли надворі не нижче п’яти градусів тепла
- "Карбофос", "Метафос" або "Фосфамід" — до початку цвітіння дерева
Як захистити вишню від черв’яків
Якщо ви бачите червиві вишні, це означає, що їх вразила вишнева муха. Це маленький шкідник, який зимує в коконі у верхньому шарі ґрунту, а в тепло їсть падаль попелиць і п’є сік плодів, відкладаючи в них яйця. І хоча ранні сорти цей шкідник вражає рідше, ніж середні та пізні, обробити вишню потрібно все одно.
Робити це варто такими препаратами, як "Іскра", "Акатара" або "Блискавка", двічі:
- Перша обробка — коли прогріється ґрунт, температура надворі буде вище 18 градусів тепла, а мухи почнуть масово вилітати з-під землі
- Друга обробка — за десять або 15 днів після першої обробки, але не пізніше, ніж за два тижні до дозрівання плодів
Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити поруч із вишнею в саду.
Раніше ми розповідали про те, чи можна вирощувати вишню зі сливою на одній ділянці в саду.
Також ми повідомляли про те, чим потрібно обробити вишню з черешнею в саду навесні.
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