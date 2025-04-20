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Не дайте паразитам испортить урожай вишни — чем обработать дерево

20 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно защитить вишню в саду от вредителей — полезные советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай вишни в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие садоводы любят выращивать на своем участке вишню, ведь это плодовое дерево не требует особого ухода, хотя и часто страдает от различных вредителей. Чтобы спасти урожай этой вкусной летней ягоды, узнайте, как можно уберечь вишневое дерево от паразитов.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Как спасти вишню от вредителей

Как защитить вишню от тли

Саженцы вишни часто страдают от тли, которая очень вредит урожаю ягод. Маленькие личинки, которые появляются на побегах и листьях рано весной, образуют большие колонии, а их самки летают над садом и разносят тлю, тем самым, разрушая урожай.

Чтобы защитить деревья от этого вредителей, обработайте их такими препаратами, как:

  • "Нитрафен" или "Олеокуприт" — в момент появления личинок, до распускания почек и тогда, когда на улице не ниже пяти градусов тепла
  • "Карбофос", "Метафос" или "Фосфамид" — до начала цветения дерева
Тля на вишне
Признак наличия тли на листьях вишни. Фото: Decorexpro

Как защитить вишню от червей

Если вы видите червивые вишни, это значит, что их поразила вишневая муха. Это маленький вредитель, который зимует в коконе в верхнем слое почвы, а в тепло ест падаль тлей и пьет сок плодов, откладывая в них яйца. И хотя ранние сорта этот вредитель поражает реже, чем средние и поздние, обработать вишню нужно все равно.

Делать это стоит такими препаратами, как "Искра", "Акатара" или "Молния", дважды:

  • Первая обработка — когда прогреется почва, температура на улице будет выше 18 градусов тепла, а мухи начнут массово вылетать из-под земли
  • Вторая обработка — через десять или 15 дней после первой обработки, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов
Червивая вишня
Наличие червей в плоде вишни. Фото: Cookist

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать рядом с вишней в саду.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли выращивать вишню со сливой на одном участке в саду.

Также мы сообщали о том, чем нужно обработать вишню с черешней в саду весной.

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18:02 Будут ли отключать украинцам газ — ответ Нафтогаза

17:52 Жванецкий и декоммунизация — что говорят одесситы в соцсетях

17:43 Пасхальные яйца — как долго можно хранить для потребления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:27 ВСУ попали в засаду РФ — Зеленский о ситуации на фронте

17:18 США проведут ротацию 6 тысяч военных в Восточной Европе

17:10 Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня — ситуация на границах

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