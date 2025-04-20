Как можно защитить вишню в саду от вредителей — полезные советы дачникам

Не дайте паразитам испортить урожай вишни — чем обработать дерево
Многие садоводы любят выращивать на своем участке вишню, ведь это плодовое дерево не требует особого ухода, хотя и часто страдает от различных вредителей. Чтобы спасти урожай этой вкусной летней ягоды, узнайте, как можно уберечь вишневое дерево от паразитов.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Как спасти вишню от вредителей
Как защитить вишню от тли
Саженцы вишни часто страдают от тли, которая очень вредит урожаю ягод. Маленькие личинки, которые появляются на побегах и листьях рано весной, образуют большие колонии, а их самки летают над садом и разносят тлю, тем самым, разрушая урожай.
Чтобы защитить деревья от этого вредителей, обработайте их такими препаратами, как:
- "Нитрафен" или "Олеокуприт" — в момент появления личинок, до распускания почек и тогда, когда на улице не ниже пяти градусов тепла
- "Карбофос", "Метафос" или "Фосфамид" — до начала цветения дерева
Как защитить вишню от червей
Если вы видите червивые вишни, это значит, что их поразила вишневая муха. Это маленький вредитель, который зимует в коконе в верхнем слое почвы, а в тепло ест падаль тлей и пьет сок плодов, откладывая в них яйца. И хотя ранние сорта этот вредитель поражает реже, чем средние и поздние, обработать вишню нужно все равно.
Делать это стоит такими препаратами, как "Искра", "Акатара" или "Молния", дважды:
- Первая обработка — когда прогреется почва, температура на улице будет выше 18 градусов тепла, а мухи начнут массово вылетать из-под земли
- Вторая обработка — через десять или 15 дней после первой обработки, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов
Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать рядом с вишней в саду.
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