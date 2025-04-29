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Як зупинити розповзання паростків вишні по городу — простий трюк

29 квітня 2025 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що робити, щоб паростки вишні не захопили подвір'я та город — простий трюк
Паростки вишні розростаються у саду. Скриншот з відео на Youtube
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Вишня на подвір'ї — це завжди про літо, красу, солодкі спогади, ароматні компоти, вареники та пироги. Але разом із цим плодове дерево приносить і чималі клопоти для садівників: її паростки здатні заполонити весь сад і город. Тільки ви позбулися одного — на його місці одразу ж з'являться нові.

Як можна легко та ефективно зупинити поширення вишневої порослі без зайвих нервів, поділились експерти на порталі Blik.ua

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Чому паростки вишні швидко ростуть та розповзаються городом

Вишня має надзвичайно агресивну кореневу систему, яка розвивається у горизонтальному напрямку. З часом дерево починає утворювати численні підземні пагони — так звану кореневу поросль. Це природний спосіб розмноження та захисту для вишні. У природних умовах вона завдяки порослі виживає навіть після пошкодження основного стовбура.

Тож, якщо не контролювати плодове дерево, воно миттю захопить присадибну ділянку. Небажані пагони можуть з'являтися між грядками, у квітниках, навіть у тріщинах доріжок.

Звична боротьба — виривати або зрізати паростки — часто дає зворотний ефект: замість одного зрізаного пагона з'являються нові.

Щобільше, кожне пошкодження кореня (наприклад, при перекопуванні землі або обрізанні) стимулює появу нових паростків. 

 

Чому паростки вишні швидко ростуть та розповзаються городом
Паростки вишні на городі. Фото: google.com

Як правильно обрізати паростки вишні — простий трюк

Щоб побороти цю проблему, фахівці радять діяти хитро — замість того, щоб зрізати поросль під самий корінь, залишайте приблизно 30 см стебла над землею.

Саме тоді коренева система "розуміє", що немає сенсу витрачати ресурси на розвиток нового пагона. Обрізане в такий спосіб місце більше не дає відростків.

 

Як правильно обрізати паростки вишні — простий трюк
Обрізка паростків вишні. Фото: shutterstock.com

Як зупинити розповзання кореневої системи вишні

Щоб остаточно розв'язати проблему надмірної порослі, потрібно обмежити сам рух коріння. Для цього викопайте траншею навколо дерева — діаметром близько 1,5 м і глибиною до 50 см.

Встановіть один з бар'єрів у траншею:

  • шифер;
  • профнастил;
  • металевий лист.

Такий підземний бар'єр стримуватиме ріст коренів і не дозволить їм прориватися за межі обраної зони.

Таким чином, щоб вишня не перетворила ваш сад на хащі, досить застосувати два простих методи:

  1. Правильну обрізку паростків.
  2. Встановлення бар'єру для коріння.

Раніше ми писали, чому білити дерева суворо заборонено.

Нагадаємо, також ми радили, як захистити дерева в саду від весняних заморозків. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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