Що робити, щоб паростки вишні не захопили подвір'я та город — простий трюк

Паростки вишні розростаються у саду. Скриншот з відео на Youtube

Вишня на подвір'ї — це завжди про літо, красу, солодкі спогади, ароматні компоти, вареники та пироги. Але разом із цим плодове дерево приносить і чималі клопоти для садівників: її паростки здатні заполонити весь сад і город. Тільки ви позбулися одного — на його місці одразу ж з'являться нові.

Як можна легко та ефективно зупинити поширення вишневої порослі без зайвих нервів, поділились експерти на порталі Blik.ua.

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Вишня має надзвичайно агресивну кореневу систему, яка розвивається у горизонтальному напрямку. З часом дерево починає утворювати численні підземні пагони — так звану кореневу поросль. Це природний спосіб розмноження та захисту для вишні. У природних умовах вона завдяки порослі виживає навіть після пошкодження основного стовбура.

Тож, якщо не контролювати плодове дерево, воно миттю захопить присадибну ділянку. Небажані пагони можуть з'являтися між грядками, у квітниках, навіть у тріщинах доріжок.

Звична боротьба — виривати або зрізати паростки — часто дає зворотний ефект: замість одного зрізаного пагона з'являються нові.

Щобільше, кожне пошкодження кореня (наприклад, при перекопуванні землі або обрізанні) стимулює появу нових паростків.

Паростки вишні на городі. Фото: google.com

Як правильно обрізати паростки вишні — простий трюк

Щоб побороти цю проблему, фахівці радять діяти хитро — замість того, щоб зрізати поросль під самий корінь, залишайте приблизно 30 см стебла над землею.

Саме тоді коренева система "розуміє", що немає сенсу витрачати ресурси на розвиток нового пагона. Обрізане в такий спосіб місце більше не дає відростків.

Обрізка паростків вишні. Фото: shutterstock.com

Як зупинити розповзання кореневої системи вишні

Щоб остаточно розв'язати проблему надмірної порослі, потрібно обмежити сам рух коріння. Для цього викопайте траншею навколо дерева — діаметром близько 1,5 м і глибиною до 50 см.

Встановіть один з бар'єрів у траншею:

шифер;

профнастил;

металевий лист.

Такий підземний бар'єр стримуватиме ріст коренів і не дозволить їм прориватися за межі обраної зони.

Таким чином, щоб вишня не перетворила ваш сад на хащі, досить застосувати два простих методи:

Правильну обрізку паростків. Встановлення бар'єру для коріння.

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