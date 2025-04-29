Что делать, чтобы ростки вишни не захватили двор и огород — простой трюк

Ростки вишни разрастаются в саду. Скриншот из видео на Youtube

Вишня во дворе — это всегда о лете, красоте, сладких воспоминаниях, ароматных компотах, варениках и пирогах. Но вместе с этим плодовое дерево приносит и немалые хлопоты для садоводов: ее ростки способны заполонить весь сад и огород. Только вы избавились от одного — на его месте сразу появятся новые.

Как можно легко и эффективно остановить распространение вишневой поросли без лишних нервов, поделились эксперты на портале Blik.ua.

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Вишня имеет чрезвычайно агрессивную корневую систему, которая развивается в горизонтальном направлении. Со временем дерево начинает образовывать многочисленные подземные побеги — так называемую корневую поросль. Это естественный способ размножения и защиты для вишни. В естественных условиях она благодаря поросли выживает даже после повреждения основного ствола.

Поэтому, если не контролировать плодовое дерево, оно мигом захватит приусадебный участок. Нежелательные побеги могут появляться между грядками, в цветниках, даже в трещинах дорожек.

Привычная борьба — вырывать или срезать ростки — часто дает обратный эффект: вместо одного срезанного побега появляются новые.

Более того, каждое повреждение корня (например, при перекопке земли или обрезке) стимулирует появление новых ростков.

Ростки вишни на огороде. Фото: google.com

Как правильно обрезать ростки вишни — простой трюк

Чтобы побороть эту проблему, специалисты советуют действовать хитро — вместо того, чтобы срезать поросль под самый корень, оставляйте примерно 30 см стебля над землей.

Именно тогда корневая система "понимает", что нет смысла тратить ресурсы на развитие нового побега. Обрезанное таким образом место больше не дает отростков.

Обрезка ростков вишни. Фото: shutterstock.com

Как остановить расползание корневой системы вишни

Чтобы окончательно решить проблему чрезмерной поросли, нужно ограничить само движение корней. Для этого выкопайте траншею вокруг дерева — диаметром около 1,5 м и глубиной до 50 см.

Установите один из барьеров в траншею:

шифер;

профнастил;

металлический лист.

Такой подземный барьер будет сдерживать рост корней и не позволит им прорываться за пределы выбранной зоны.

Таким образом, чтобы вишня не превратила ваш сад в чащу, достаточно применить два простых метода:

Правильную обрезку ростков. Установление барьера для корней.

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