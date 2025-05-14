Як можна захистити яблуню від плодожерки — ефективні методи, поради садівникам

Людина, яка обприскує яблука на дереві. Фото: Decorexpro

Деякі садівники час від часу стикаються з такою проблемою, як черв’яки в яблуках, які з’являються через так звану плодожерку, але це можна з легкістю виправити. Досвідчені дачники розповіли, як можна раз і назавжди позбутися цієї проблеми і врятувати врожай на деревах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як розпізнати плодожерку на яблуні

Якщо ви побачили, що на багатьох яблуках на деревах з’явилися дірки, а всередині них завелися черв’яки, це означає, що ваші дерева постраждали від плодожерки. Плоди, які були вражені цим шкідником, опадуть раніше за термін, а решта фруктів будуть з дірками і черв’яками.

Великий врожай на яблуні в саду. Фото: Pinterest

Причому, за один сезон цей паразит може зіпсувати до 98% врожаю і не зупиниться на одному плоді. Щоб захистити врожай яблук на дереві, необхідно вчасно подбати про те, як ефективно знищити цього маленького шкідника.

Яблука, вражені плодожеркою. Фото: Hobby Farms

Як вберегти яблуню від плодожерки

Феромонні пастки

Деякі досвідчені садівники радять розвісити по садовій території спеціальні феромонні пастки, які не нашкодять корисним комахам. Ці пастки допоможуть зловити плодожерок тоді, коли вони активно розмножуються, а це допоможе скоротити популяцію шкідника.

Пастки "ловчі пояси"

Якщо ви так і не змогли знищити всіх шкідників, на допомогу вам прийдуть так звані "ловчі пояси", які можна зробити самостійно. Для цього вам потрібно розмістити і закріпити липку стрічку для мух на стовбурі дерева і взяти шматок крафт-паперу для дьогтю.

Обробка інсектицидом

Якщо і цього вам не вистачило, тоді скористайтеся хімічними препаратами, які допоможуть швидко позбутися цього шкідника. За допомогою інсектицидів шкідники почнуть гинути протягом кількох годин, а ви захистите свої дерева на 21 день. До того ж, ці засоби не викликають звиканні та є абсолютно безпечними для рослин навколо.

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