Как можно защитить яблоню от плодожорки — эффективные методы, советы садоводам

Человек, который опрыскивает яблоки на дереве. Фото: Decorexpro

Некоторые садоводы время от времени сталкиваются с такой проблемой, как черви в яблоках, которые появляются из-за так называемой плодожорки, но это можно с легкостью исправить. Опытные дачники рассказали, как можно раз и навсегда избавиться от этой проблемы и спасти урожай на деревьях.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Как распознать плодожорку на яблоне

Если вы увидели, что на многих яблоках на деревьях появились дырки, а внутри них завелись черви, это значит, что ваши деревья пострадали от плодожорки. Плоды, которые были поражены этим вредителем, опадут раньше срока, а остальные фрукты будут с дырками и червями.

Большой урожай на яблоне в саду. Фото: Pinterest

Причем, за один сезон этот паразит может испортить до 98% урожая и не остановится на одном плоде. Чтобы защитить урожай яблок на дереве, необходимо вовремя позаботиться о том, как эффективно уничтожить этого маленького вредителя.

Яблоки, пораженные плодожоркой. Фото: Hobby Farms

Как уберечь яблоню от плодожорки

Феромонные ловушки

Некоторые опытные садоводы советуют развесить по садовой территории специальные феромонные ловушки, которые не навредят полезным насекомым. Эти ловушки помогут поймать плодожорок тогда, когда они активно размножаются, а это поможет сократить популяцию вредителя.

Ловушки "ловчие пояса"

Если вы так и не смогли уничтожить всех вредителей, на помощь вам придут так называемые "ловчие пояса", которые можно сделать самостоятельно. Для этого вам нужно разместить и закрепить липкую ленту для мух на стволе дерева и взять кусок крафт-бумаги для дегтя.

Обработка инсектицидом

Если и этого вам не хватило, тогда воспользуйтесь химическими препаратами, которые помогут быстро избавиться от этого вредителя. С помощью инсектицидов вредители начнут погибать в течение нескольких часов, а вы защитите свои деревья на 21 день. К тому же, эти средства не вызывают привыкании и являются абсолютно безопасными для растений вокруг.

Напомним, мы писали о том, какие деревья нельзя сажать рядом с яблоней в саду.

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