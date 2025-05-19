Почему деревья в саду усыхают — причины и как их можно спасти, советы дачникам

Яблоня в саду с засохшими листьями. Фото: скриншот с YouTube

Если вы заметили, что у вас начали сохнуть плодовые деревья в саду, срочно узнайте причину, чтобы успеть спасти их. Опытные садоводы рассказали, почему растения усыхают и что нужно сделать, чтобы спасти их урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Если на вашем садовом участке начали усыхать деревья, вам стоит как можно быстрее что-то с этим делать. Но прежде, чем начинать действовать, необходимо понять, в чем причина возникновения такой серьезной проблемы.

Как только вы узнаете, что стало главным фактором для усыхания деревьев, сразу приступайте к спасению растений. Чтобы не испортить урожай и вернуть деревьям красоту, узнайте, что именно нужно делать с засохшими растениями.

Яблоня, которая засохла. Фото: Pinterest

Почему деревья начинают засыхать — что с этим делать

Если в вашем саду возникла эта проблема, не спешите сразу поливать деревья. Дело в том, что многие дачники считают, что растениям просто не хватает влаги, однако, это далеко не так. Причина, на самом деле, может заключаться в совершенно другом.

Например, может быть такое, что грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности земли. Из-за этого корневая система плодовых деревьев вымокает, начинает гнить и губить все дерево. Такие деревья очень часто страдают от грибковых болезней, но больше это касается старых деревьев, корни которых разрастаются глубоко в землю.

Также деревья могут усыхать из-за сильных морозов, из-за которых на них трескается кора. Молодые саженцы деревьев могут страдать от большого количества личинок майских жуков и от грызунов. Дело в том, что эти вредители подгрызают корни растений.

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