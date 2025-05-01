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Це дерево може принести страшну біду — перевірте свій двір

1 травня 2025 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чому не можна садити біля будинку вербу — народні прикмети та застереження
Дівчинка дивиться на схід сонця. Фото: pixabay.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Деякі дерева, попри свою красу та користь, мають погану славу й оточені забобонами та суперечливими прикметами. У рослині, про яку далі піде мова, наші предки здавна відчували особливу енергетику. Вірили, якщо посадити її біля дому, можна вплинути на долю цілого роду.

Що ж це за рослина, чому її не варто садити біля будинку та які давні прикмети з нею пов'язані, ділимося з вами далі у статті.

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Яке дерево не можна садити біля дому, щоб не накликати біди

Мова піде про красиве й величне дерево — вербу. В українській культурі ця рослина має глибоке символічне значення. Проте її посадка біля оселі викликає суперечки й породжує багато питань.

 

Чому не можна садити вербу біля будинку — народні прикмети
Декоративна верба "Матсудана". Фото: agrobiz.net

Чому не можна садити вербу біля будинку — народні прикмети

За народними повір'ями, верба вважається "скорботним" деревом. Наші предки вважали, що посаджена біля хати верба може накликати нещастя чи навіть смерть у родині. Саме тому її традиційно уникають висаджувати поряд з оселею.

Натомість вважається, що безпечніше й доречніше садити вербу в саду, біля водойм або на межі ділянки — наприклад, біля воріт. У такому розташуванні дерево не лише не завдасть шкоди, а й навпаки — захищатиме будинок від зла та негараздів.

Кажуть, якщо верба, яка росте біля воріт, вбирає в себе все негативне, що прагне потрапити до дому. Також верба, висаджена в правильному місці, допомагає впоратися з життєвими труднощами, повертає душевну рівновагу та ясність мислення.

 

Дізнайтеся, чому не можна садити вербу біля дому
Декоративна верба японська "Хакуро-Нішикі". Фото: Pinterest

Верба біля дому — що рекомендують садівники

Сьогодні вербу часто використовують у ландшафтному дизайні, адже рослина ефектно виглядає. Також дерево корисне й для тих, хто тримає худобу — листя верби придатне для годівлі кіз та кролів. 

Верба — невибагливе дерево, яке швидко росте на вологих і кислих ґрунтах. Однак вона має й певні недоліки — швидке розростання. Якщо не контролювати ріст й не проводити регулярної обрізки, сад або подвір'я швидко стане захаращеним. 

Ще один значний мінус — дерево приваблює попелицю — садового шкідника, який легко може перейти на інші рослини у дворі.

 

Раніше ми розповідали, яку популярну рослину категорично не можна тримати вдома, інакше біди не уникнути. 

Нагадаємо, ми писали, чому не варто садити калину поруч із будинком.

Також пропонуємо дізнатися, чи можна садити барвінок біля дому.

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12:15 Заборонене відео та спокуса дівчинки — затримано мешканця Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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