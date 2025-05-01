Чому не можна садити біля будинку вербу — народні прикмети та застереження

Дівчинка дивиться на схід сонця. Фото: pixabay.com

Деякі дерева, попри свою красу та користь, мають погану славу й оточені забобонами та суперечливими прикметами. У рослині, про яку далі піде мова, наші предки здавна відчували особливу енергетику. Вірили, якщо посадити її біля дому, можна вплинути на долю цілого роду.

Що ж це за рослина, чому її не варто садити біля будинку та які давні прикмети з нею пов'язані, ділимося з вами далі у статті.

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Яке дерево не можна садити біля дому, щоб не накликати біди

Мова піде про красиве й величне дерево — вербу. В українській культурі ця рослина має глибоке символічне значення. Проте її посадка біля оселі викликає суперечки й породжує багато питань.

Декоративна верба "Матсудана". Фото: agrobiz.net

Чому не можна садити вербу біля будинку — народні прикмети

За народними повір'ями, верба вважається "скорботним" деревом. Наші предки вважали, що посаджена біля хати верба може накликати нещастя чи навіть смерть у родині. Саме тому її традиційно уникають висаджувати поряд з оселею.

Натомість вважається, що безпечніше й доречніше садити вербу в саду, біля водойм або на межі ділянки — наприклад, біля воріт. У такому розташуванні дерево не лише не завдасть шкоди, а й навпаки — захищатиме будинок від зла та негараздів.

Кажуть, якщо верба, яка росте біля воріт, вбирає в себе все негативне, що прагне потрапити до дому. Також верба, висаджена в правильному місці, допомагає впоратися з життєвими труднощами, повертає душевну рівновагу та ясність мислення.

Декоративна верба японська "Хакуро-Нішикі". Фото: Pinterest

Верба біля дому — що рекомендують садівники

Сьогодні вербу часто використовують у ландшафтному дизайні, адже рослина ефектно виглядає. Також дерево корисне й для тих, хто тримає худобу — листя верби придатне для годівлі кіз та кролів.

Верба — невибагливе дерево, яке швидко росте на вологих і кислих ґрунтах. Однак вона має й певні недоліки — швидке розростання. Якщо не контролювати ріст й не проводити регулярної обрізки, сад або подвір'я швидко стане захаращеним.

Ще один значний мінус — дерево приваблює попелицю — садового шкідника, який легко може перейти на інші рослини у дворі.

Раніше ми розповідали, яку популярну рослину категорично не можна тримати вдома, інакше біди не уникнути.

Нагадаємо, ми писали, чому не варто садити калину поруч із будинком.

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