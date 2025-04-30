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Чи треба садити барвінок біля дому — народні прикмети

30 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому треба садити барвінок біля будинку — народні прикмети, поради дачникам
Красива квітка барвінку в наближеному масштабі. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

Багато людей садять барвінок біля будинку, але мало хто знає, чи корисно це для господарів насправді. Досвідчені дачники пояснили, чи можна висаджувати цю популярну багаторічну рослину біля хати та як вона впливає на життя людей, які в ній живуть.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чи можна висаджувати барвінок біля будинку

Раніше барвінком прикрашали коровай на весіллі та вплітали його у волосся, адже вважалося, що ця рослина притягує кохання в сім’ю. Також дуже часто цю рослину садили біля будинку, і це недарма. Справа в тому, що барвінок вважається дуже корисним для сімейних зв’язків і ділянки.

Предки вірили, що посадивши барвінок біля дому, в ньому не буде жодних сварок і непорозумінь, а буде суцільна гармонія. До того ж, ця рослина може зеленіти навіть з-під снігу, а це означає, що ділянка матиме гарний вигляд у будь-який сезон року.

Барвинок
Сині квіти барвінку в саду. Фото: Pinterest

На весіллях барвінок символізував вічне і вірне кохання і чистий шлюб, адже за прикметами п’ять пелюсток цієї рослини були символом п’яти запорук сімейного життя. Перша пелюстка — це краса, друга — це ніжність, третя — це пам’ять, а четверта і п’ята — це злагода і вірність.

Також предки вважали, що барвінок біля будинку здатний захистити його господарів від прокляття. А ще цю багаторічну рослину часто використовували в народній медицині як дієвий засіб від пропасниці, головного болю, гіпертонії тощо. 

Цветок барвинка
Квітка барвінку у великому масштабі. Фото: Ogrodowo

Чим барвінок небезпечний для здоров'я

Запам’ятайте, що цю рослину категорично не можна їсти, адже її сік вважається справжньою отрутою в разі передозування. До того ж, не можна допускати того, щоб сік барвінку потрапив на шкіру, адже це також може спровокувати великі проблеми. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому категорично не можна садити калину біля будинку. 

Раніше ми розповідали про те, які плодові дерева в саду категорично не можна білити навесні. 

Також ми повідомляли про те, які кущі варто посадити біля будинку.

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16:47 У Львові медики врятували хлопця, який подавився шашликом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:44 ЗСУ вразили РЛС зенітного комплексу С-400 Тріумф у Криму

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