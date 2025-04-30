Почему надо сажать барвинок возле дома — народные приметы, советы дачникам

Красивый цветок барвинка в приближенном масштабе. Фото: Pixabay

Многие люди сажают барвинок возле дома, но мало кто знает, полезно ли это для хозяев на самом деле. Опытные дачники объяснили, можно ли высаживать это популярное многолетнее растение возле дома и как оно влияет на жизнь людей, которые в нем живут.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Можно ли высаживать барвинок возле дома

Раньше барвинком украшали каравай на свадьбе и вплетали его в волосы, ведь считалось, что это растение притягивает любовь в семью. Также очень часто это растение сажали возле дома, и это не зря. Дело в том, что барвинок считается очень полезным для семейных связей и участка.

Предки верили, что посадив барвинок возле дома, в нем не будет никаких ссор и недоразумений, а будет сплошная гармония. К тому же это растение может зеленеть даже из-под снега, а это значит, что участок будет красиво выглядеть в любой сезон года.

Синие цветы барвинка в саду. Фото: Pinterest

На свадьбах барвинок символизировал вечную и верную любовь и чистый брак, ведь по приметам пять лепестков этого растения были символом пяти залогов семейной жизни. Первый лепесток — это красота, второй — это нежность, третий — это память, а четвертый и пятый — это согласие и верность.

Также предки считали, что барвинок возле дома способен защитить его хозяев от проклятия. А еще это многолетнее растение часто использовали в народной медицине как действенное средство от лихорадки, головной боли, гипертонии и тому подобное.

Цветок барвинка в большом масштабе. Фото: Ogrodowo

Чем барвинок опасен для здоровья

Запомните, что это растение категорически нельзя есть, ведь его сок считается настоящим ядом в случае передозировки. К тому же нельзя допускать того, чтобы сок барвинка попал на кожу, ведь это также может спровоцировать большие проблемы.

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