Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Надо ли сажать барвинок возле дома — народные приметы arrow

Надо ли сажать барвинок возле дома — народные приметы

30 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему надо сажать барвинок возле дома — народные приметы, советы дачникам
Красивый цветок барвинка в приближенном масштабе. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие люди сажают барвинок возле дома, но мало кто знает, полезно ли это для хозяев на самом деле. Опытные дачники объяснили, можно ли высаживать это популярное многолетнее растение возле дома и как оно влияет на жизнь людей, которые в нем живут.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Можно ли высаживать барвинок возле дома

Раньше барвинком украшали каравай на свадьбе и вплетали его в волосы, ведь считалось, что это растение притягивает любовь в семью. Также очень часто это растение сажали возле дома, и это не зря. Дело в том, что барвинок считается очень полезным для семейных связей и участка.

Предки верили, что посадив барвинок возле дома, в нем не будет никаких ссор и недоразумений, а будет сплошная гармония. К тому же это растение может зеленеть даже из-под снега, а это значит, что участок будет красиво выглядеть в любой сезон года.

Барвинок
Синие цветы барвинка в саду. Фото: Pinterest

На свадьбах барвинок символизировал вечную и верную любовь и чистый брак, ведь по приметам пять лепестков этого растения были символом пяти залогов семейной жизни. Первый лепесток — это красота, второй — это нежность, третий — это память, а четвертый и пятый — это согласие и верность.

Также предки считали, что барвинок возле дома способен защитить его хозяев от проклятия. А еще это многолетнее растение часто использовали в народной медицине как действенное средство от лихорадки, головной боли, гипертонии и тому подобное.

Цветок барвинка
Цветок барвинка в большом масштабе. Фото: Ogrodowo

Чем барвинок опасен для здоровья

Запомните, что это растение категорически нельзя есть, ведь его сок считается настоящим ядом в случае передозировки. К тому же нельзя допускать того, чтобы сок барвинка попал на кожу, ведь это также может спровоцировать большие проблемы.

Напомним, мы писали о том, почему категорически нельзя сажать калину возле дома.

Ранее мы рассказывали о том, какие плодовые деревья в саду категорически нельзя белить весной.

Также мы сообщали о том, какие кусты стоит посадить возле дома.

растения цветы советы народные приметы многолетние растения барвинок
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:24 Соглашение между США и Украиной о недрах может сорваться — СМИ

18:13 Залужный ответил, когда Украина нарастит производство оружия

18:10 Валютные капризы — на какие купюры евро делать ставку украинцам

18:06 Блогер оценил работу Буданова по ударам по критическим целям в РФ

18:00 Тарифы на коммуналку — что изменится для одесситов с 1 мая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:57 Стали известны детали будущего соглашения о недрах с США

17:54 Одна категория работников потеряет бронь от мобилизации

Text

17:50 Детали разговора Трампа и Зеленского в Ватикане — эфир Вечір.LIVE

17:47 Повестка на уточнение данных после ВВК — надо ли идти в ТЦК

17:33 Киев накроет мощный ураган — прогноз погоды на завтра

18:24 Соглашение между США и Украиной о недрах может сорваться — СМИ

18:13 Залужный ответил, когда Украина нарастит производство оружия

18:10 Валютные капризы — на какие купюры евро делать ставку украинцам

18:06 Блогер оценил работу Буданова по ударам по критическим целям в РФ

18:00 Тарифы на коммуналку — что изменится для одесситов с 1 мая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:57 Стали известны детали будущего соглашения о недрах с США

17:54 Одна категория работников потеряет бронь от мобилизации

17:47 Повестка на уточнение данных после ВВК — надо ли идти в ТЦК

17:33 Киев накроет мощный ураган — прогноз погоды на завтра

17:33 Завтра в Украину придет непогода — какие области накроют дожди

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

24 апреля 2025

Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву и обратился к Путину