Почему нельзя сажать возле дома вербу — народные приметы и предостережения

Девочка смотрит на восход солнца. Фото: pixabay.com

Некоторые деревья, несмотря на свою красоту и пользу, имеют дурную славу и окружены суевериями и противоречивыми приметами. В растении, о котором далее пойдет речь, наши предки издавна чувствовали особую энергетику. Верили, если посадить его возле дома, можно повлиять на судьбу целого рода.

Что же это за растение, почему его не стоит сажать возле дома и какие давние приметы с ним связаны, делимся с вами далее в статье.

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Какое дерево нельзя сажать возле дома, чтобы не навлечь беды

Речь пойдет о красивом и величественном дереве — вербе. В украинской культуре это растение имеет глубокое символическое значение. Однако ее посадка возле дома вызывает споры и порождает много вопросов.

Декоративная верба "Матсудана". Фото: agrobiz.net

Почему нельзя сажать вербу возле дома — народные приметы

По народным поверьям, верба считается "скорбным" деревом. Наши предки считали, что посаженная возле дома верба может навлечь несчастье или даже смерть в семье. Именно поэтому ее традиционно избегают высаживать рядом с домом.

Зато считается, что безопаснее и уместнее сажать вербу в саду, возле водоемов или на границе участка — например, у ворот. В таком расположении дерево не только не нанесет вреда, но и наоборот — будет защищать дом от зла и невзгод.

Говорят, если верба, которая растет у ворот, вбирает в себя все негативное, что стремится попасть в дом. Также верба, высаженная в правильном месте, помогает справиться с жизненными трудностями, возвращает душевное равновесие и ясность мышления.

Декоративная верба японская "Хакуро-Нишики". Фото: Pinterest

Верба возле дома — что рекомендуют садоводы

Сегодня вербу часто используют в ландшафтном дизайне, ведь растение эффектно выглядит. Также дерево полезно и для тех, кто держит скот — листья вербы пригодны для кормления коз и кроликов.

Верба — неприхотливое дерево, которое быстро растет на влажных и кислых почвах. Однако она имеет и определенные недостатки — быстрое разрастание. Если не контролировать рост и не проводить регулярной обрезки, сад или двор быстро станет захламленным.

Еще один значительный минус — дерево привлекает тлю — садового вредителя, который легко может перейти на другие растения во дворе.

Ранее мы рассказывали, какое популярное растение категорически нельзя держать дома, иначе беды не избежать.

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