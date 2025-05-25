В какие деревья постоянно попадает молния — что нельзя сажать возле дома, советы

Дачник, который поливает молодой саженец в саду. Фото: Gardening Know How

Люди, у которых есть собственный частный дом или дача, всегда стараются сделать свою территорию красивой и ухоженной, поэтому сажают много деревьев возле дома. Однако, опытные садоводы рассказали, какие деревья ни в коем случае нельзя высаживать возле дома, ведь в них постоянно попадает молния.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Какие деревья постоянно поражает молния

Тополь

Это дерево эксперты категорически не рекомендуют сажать возле своего дома, ведь оно притягивает к себе молнию, словно магнитом. Если вы посадите тополь возле своего дома, то во время непогоды ветки могут упасть на крышу и испортить ее кровлю.

Кроме того, это дерево очень хрупкое, ведь если в него попадет молния, оно может поломаться. В результате части тополя вспыхнут и спровоцируют возникновение пожара, из-за которого ваш дом может просто сгореть.

Аллея из тополей в парке. Фото: Pinterest

Сосна

Это дерево также считается очень уязвимым и опасным для домов, если его посадить рядом. Дело в том, что если в сосну попадет молния, кора может разлететься и поразить участок в радиусе нескольких десятков метров.

В результате это дерево может повредить как весь ваш дом, так и все постройки, которые есть в вашем хозяйстве.

Огромная сосна в парке. Фото: Pinterest

Дуб

Это дерево эксперты называют наиболее опасным среди других растений, ведь оно может проводить разряд электричества. Поэтому если на улице молния, она попадает именно в дуб, где бы вы его не выращивали. Это может быть как рядом с домом, так и на открытой территории.

Поэтому специалисты рекомендуют держать дуб подальше от вашей территории, чтобы он не навредил ни вам, ни вашему хозяйству.

Большой дуб на лужайке. Фото: Pinterest

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