В какие деревья постоянно попадает молния — что нельзя сажать возле дома, советы

Попадет молния и будет пожар — не сажайте эти деревья возле дома
Люди, у которых есть собственный частный дом или дача, всегда стараются сделать свою территорию красивой и ухоженной, поэтому сажают много деревьев возле дома. Однако, опытные садоводы рассказали, какие деревья ни в коем случае нельзя высаживать возле дома, ведь в них постоянно попадает молния.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Какие деревья постоянно поражает молния
Тополь
Это дерево эксперты категорически не рекомендуют сажать возле своего дома, ведь оно притягивает к себе молнию, словно магнитом. Если вы посадите тополь возле своего дома, то во время непогоды ветки могут упасть на крышу и испортить ее кровлю.
Кроме того, это дерево очень хрупкое, ведь если в него попадет молния, оно может поломаться. В результате части тополя вспыхнут и спровоцируют возникновение пожара, из-за которого ваш дом может просто сгореть.
Сосна
Это дерево также считается очень уязвимым и опасным для домов, если его посадить рядом. Дело в том, что если в сосну попадет молния, кора может разлететься и поразить участок в радиусе нескольких десятков метров.
В результате это дерево может повредить как весь ваш дом, так и все постройки, которые есть в вашем хозяйстве.
Дуб
Это дерево эксперты называют наиболее опасным среди других растений, ведь оно может проводить разряд электричества. Поэтому если на улице молния, она попадает именно в дуб, где бы вы его не выращивали. Это может быть как рядом с домом, так и на открытой территории.
Поэтому специалисты рекомендуют держать дуб подальше от вашей территории, чтобы он не навредил ни вам, ни вашему хозяйству.
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