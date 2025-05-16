Чим треба підживити дерева в саду в травні 2025 — ефективні добрива, поради дачникам

Людина, яка поливає молоде дерево в саду. Фото: Freepik

В останній весняний місяць всі фруктові дерева в саду потребують поживних речовин, щоб гарно рости і давати рясний врожай. Досвідчені дачники розповіли, чим саме потрібно підгодувати плодові дерева в травні 2025 року, щоб у майбутньому зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Чим слід підживлювати фруктові дерева в травні 2025 року

Садівники з досвідом рекомендують підживлювати плодові дерева в травні добривами із вмістом азоту, який покращує ріст зеленої маси і розвиток плодів. Найефективнішими дачники вважають перегній і компост, яких молодим деревам до трьох років треба по два відра, а старшим — не менше чотирьох.

Також можна підживлювати дерева розчином пташиного посліду в співвідношенні один до десяти із водою. Причому, це добриво потрібно вносити саме під корінь дерев.

Якщо говорити про черешню з вишнею, то в травні вони потребують калієвмісних добрив. Тому можна підживити дерева деревним попелом у кількості одного кілограму на 0,5 оцту та розчином борної кислоти в кількості десяти грамів на гарячу воду. Готову суміш треба виливати під корінь у вологий ґрунт.

Процедура підживлення плодового дерева в саду. Фото: Decorexpro

Як правильно підживлювати дерева

Спочатку розпушіть ґрунт навколо стовбура дерева за допомогою грабель, внесіть перегній у землю, після чого рясно полийте цю ділянку. Мінеральні добрива, а саме — аміачну селітру, сечовину, сульфат амонію чи нітроамофоску, треба вносити у викопані канавки навколо дерева, після чого закопати.

Молодим деревам достатньо двох столових ложок цих добрив, а дорослим потрібно три столові ложки. За два-три тижні після першого підживлення варто ще раз обробити дерева з акцентом на добрива із вмістом калію.

Полив пристовбурного кола дерева в саду. Фото: Decorexpro

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