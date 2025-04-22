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Врятуйте свій врожай від спеки — як захистити дерева в саду

22 квітня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна захистити дерева в саду від спеки — ефективний спосіб, поради дачникам
Дачниця, яка поливає плодове дерево в саду. Фото: Trans-tekh
Христина Кучугурна - Редактор

Після затяжної зими українці, нарешті, відчули справжнє літо, але спека негативно впливає на врожай не тільки на городі, а й в саду. Досвідчені дачники розповіли, як можна ефективно захистити плодові дерева на ділянці від високих позначок на термометрі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як можна вберегти сад від спеки

У спекотні дні важливо поливати плодові дерева, але робити це водою зі шлангу садівники категорично не рекомендують. Краще взяти лійку і обережно поливати дерева під корінь. А щоб на поверхні землі не з’явилася кірка, яка не дає кисню потрапляти до коріння, після поливу злегка розпушіть землю навколо дерева.

Полив дерева
Процедура поливу дерева в саду. Фото: Pinterest

Коли варто поливати дерева в спеку

Влітку садівники радять поливати дерева рано-вранці так, щоб встигнути до восьмої ранку, і ввечері вже після шостої години. Одні садівники вважають, що робити це зранку краще, адже в зволоженій землі вночі можуть розвиватися грибкові хвороби, тоді як інші впевнені, що ввечері ґрунт краще вбирає вологу.

Якою водою варто поливати дерева під час спеки

Садівники з досвідом категорично не радять поливати плодові дерева холодною водою, адже в них може бути стрес. За день до поливу наберіть воду в якусь велику ємність і залиште її на сонці, щоб нагріти трохи. В ідеалі — щоб температура води для поливу становила 18-22 градуси тепла.

Политое дерево
Дерево в саду після поливу. Фото: Decorexpro

Як можна зберегти воду в ґрунті після поливу

Щоб утримати вологу в землі після поливу, обов’язково замульчуйте плодові дерева. Якщо попереду надворі очікується спека, розкладіть під плодовими деревами газонну траву. Це допоможе рослинам витримати спекотні дні літа.

Нагадаємо, ми писали про те, чому категорично не можна білити дерева в саду. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити дерева в саду від птахів. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити яблуню в саду навесні 2025 року.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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