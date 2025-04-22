Як можна захистити дерева в саду від спеки — ефективний спосіб, поради дачникам

Дачниця, яка поливає плодове дерево в саду. Фото: Trans-tekh

Після затяжної зими українці, нарешті, відчули справжнє літо, але спека негативно впливає на врожай не тільки на городі, а й в саду. Досвідчені дачники розповіли, як можна ефективно захистити плодові дерева на ділянці від високих позначок на термометрі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як можна вберегти сад від спеки

У спекотні дні важливо поливати плодові дерева, але робити це водою зі шлангу садівники категорично не рекомендують. Краще взяти лійку і обережно поливати дерева під корінь. А щоб на поверхні землі не з’явилася кірка, яка не дає кисню потрапляти до коріння, після поливу злегка розпушіть землю навколо дерева.

Процедура поливу дерева в саду. Фото: Pinterest

Коли варто поливати дерева в спеку

Влітку садівники радять поливати дерева рано-вранці так, щоб встигнути до восьмої ранку, і ввечері вже після шостої години. Одні садівники вважають, що робити це зранку краще, адже в зволоженій землі вночі можуть розвиватися грибкові хвороби, тоді як інші впевнені, що ввечері ґрунт краще вбирає вологу.

Якою водою варто поливати дерева під час спеки

Садівники з досвідом категорично не радять поливати плодові дерева холодною водою, адже в них може бути стрес. За день до поливу наберіть воду в якусь велику ємність і залиште її на сонці, щоб нагріти трохи. В ідеалі — щоб температура води для поливу становила 18-22 градуси тепла.

Дерево в саду після поливу. Фото: Decorexpro

Як можна зберегти воду в ґрунті після поливу

Щоб утримати вологу в землі після поливу, обов’язково замульчуйте плодові дерева. Якщо попереду надворі очікується спека, розкладіть під плодовими деревами газонну траву. Це допоможе рослинам витримати спекотні дні літа.

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