Как можно защитить деревья в саду от жары — эффективный способ, советы дачникам

Дачница, которая поливает плодовое дерево в саду. Фото: Trans-tekh

После затяжной зимы украинцы, наконец, ощутили настоящее лето, но жара негативно влияет на урожай не только на огороде, но и в саду. Опытные дачники рассказали, как можно эффективно защитить плодовые деревья на участке от высоких отметок на термометре.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Как можно уберечь сад от жары

В жаркие дни важно поливать плодовые деревья, но делать это водой из шланга садоводы категорически не рекомендуют. Лучше взять лейку и осторожно поливать деревья под корень. А чтобы на поверхности земли не появилась корка, которая не дает кислороду попадать к корням, после полива слегка разрыхлите землю вокруг дерева.

Процедура полива дерева в саду. Фото: Pinterest

Когда стоит поливать деревья в жару

Летом садоводы советуют поливать деревья рано утром так, чтобы успеть до восьми утра, и вечером уже после шести часов. Одни садоводы считают, что делать это утром лучше, ведь в увлажненной земле ночью могут развиваться грибковые болезни, тогда как другие уверены, что вечером почва лучше впитывает влагу.

Какой водой стоит поливать деревья во время жары

Садоводы с опытом категорически не советуют поливать плодовые деревья холодной водой, ведь у них может быть стресс. За день до полива наберите воду в какую-то большую емкость и оставьте ее на солнце, чтобы нагреть немного. В идеале — чтобы температура воды для полива составляла 18-22 градуса тепла.

Дерево в саду после полива. Фото: Decorexpro

Как можно сохранить воду в почве после полива

Чтобы удержать влагу в земле после полива, обязательно замульчируйте плодовые деревья. Если впереди на улице ожидается жара, разложите под плодовыми деревьями газонную траву. Это поможет растениям выдержать жаркие дни лета.

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