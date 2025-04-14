Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Пернаті більше не потурбують — як захистити черешню від птахів arrow

Пернаті більше не потурбують — як захистити черешню від птахів

14 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна захистити черешню у саду від птахів — корисні поради садівникам
Птах, який клює черешню на дереві. Фото: Archzine
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений садівник знає, що однією з найбільших проблем для дерев, зокрема, і для черешні, є птахи, але це можна з легкістю виправити. Ми розповідаємо, як можна захистити ці фруктові дерева від пернатих, щоб врятувати врожай сезонних літніх ягід.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Реклама
Читайте також:

На жаль, плодові дерева дуже часто страждають від птахів, які буквально знищують врожай. Причому, пернаті нападають на рослини тоді, коли ягоди на них ще навіть не встигли дозріти. Тому щоб дочекатися смачного врожаю, необхідно захистити дерева.

Щоб не нашкодити ягодам черешні, потрібно знати, що варто зробити у саду навесні.

Черешня
Великий врожай черешні на дереві. Фото: Pinterest

Як уберегти черешню від птахів

Предмети зі звуками

Птахи, здебільшого, сідають на черешню тоді, коли поруч із ними нікого немає і не чути жодних звуків. А якщо порушити цю тишу, можна відлякати пернатих. Щоб це було ефективно, повішайте на гілки плодового дерева предмети, які можуть видавати звуки.

Можете розвісити на гілках плодового дерева пакети, фольгу або якісь брязкальця. Також для відлякування птахів підійдуть іграшки-вітрячки або CD-диски, які крутяться від вітру і видають звуки. Так пернаті почують якийсь шум і навіть не наблизяться до вашої черешня, а ви зможете врятувати свій врожай.

Птица на черешне
Птах із черешнею на гілці дерева. Фото: Pinterest

Створення укриття

Садівники з досвідом кажуть, що найдієвішим методом врятувати врожай черешні від пернатих є укриття. У спеціалізованих магазинах продається велика кількість сіток різного вигляду і розміру. Ці сітки не заважають ягодам дозрівати, але захищають їх від пернатих.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити черешню від бактеріального раку. 

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати черешню в саду від черв’яків. 

Також ми повідомляли про те, як і чим потрібно підживлювати черешню в саду навесні. 

птиці дерева поради ефективні способи черешня плодові дерева
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:53 Кеті Перрі вперше побувала в космосі — що зробила після польоту

Text

17:50 ООН щодо атаки на Суми та Трамп про переговори — ефір Вечір.LIVE

17:42 Підліток розповів, як рятував людей з автобуса у Сумах

17:37 Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

17:17 Яйця по 17 грн для ЗСУ — підприємницю оголосили у розшук

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

17:13 У Києві ремонтують підземку за 47 млн грн — що думають мешканці

17:12 В Україні з'явився новий сорт картоплі — коли чекати у продажу

17:05 Штраф у понад 300 тис. грн — про що мають знати водії у Польщі

17:05 Змінено рух поїздів між Прагою та Чопом — що відомо

17:02 На Одещині на блокпості співробітникам ТЦК погрожували рушницею

17:53 Кеті Перрі вперше побувала в космосі — що зробила після польоту

17:42 Підліток розповів, як рятував людей з автобуса у Сумах

17:37 Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

17:17 Яйця по 17 грн для ЗСУ — підприємницю оголосили у розшук

17:13 У Києві ремонтують підземку за 47 млн грн — що думають мешканці

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

17:12 В Україні з'явився новий сорт картоплі — коли чекати у продажу

17:05 Штраф у понад 300 тис. грн — про що мають знати водії у Польщі

17:05 Змінено рух поїздів між Прагою та Чопом — що відомо

17:02 На Одещині на блокпості співробітникам ТЦК погрожували рушницею

16:51 Україна передала США пропозиції щодо угоди про надра

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025