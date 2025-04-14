Як можна захистити черешню у саду від птахів — корисні поради садівникам

Птах, який клює черешню на дереві. Фото: Archzine

Кожен досвідчений садівник знає, що однією з найбільших проблем для дерев, зокрема, і для черешні, є птахи, але це можна з легкістю виправити. Ми розповідаємо, як можна захистити ці фруктові дерева від пернатих, щоб врятувати врожай сезонних літніх ягід.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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На жаль, плодові дерева дуже часто страждають від птахів, які буквально знищують врожай. Причому, пернаті нападають на рослини тоді, коли ягоди на них ще навіть не встигли дозріти. Тому щоб дочекатися смачного врожаю, необхідно захистити дерева.

Щоб не нашкодити ягодам черешні, потрібно знати, що варто зробити у саду навесні.

Великий врожай черешні на дереві. Фото: Pinterest

Як уберегти черешню від птахів

Предмети зі звуками

Птахи, здебільшого, сідають на черешню тоді, коли поруч із ними нікого немає і не чути жодних звуків. А якщо порушити цю тишу, можна відлякати пернатих. Щоб це було ефективно, повішайте на гілки плодового дерева предмети, які можуть видавати звуки.

Можете розвісити на гілках плодового дерева пакети, фольгу або якісь брязкальця. Також для відлякування птахів підійдуть іграшки-вітрячки або CD-диски, які крутяться від вітру і видають звуки. Так пернаті почують якийсь шум і навіть не наблизяться до вашої черешня, а ви зможете врятувати свій врожай.

Птах із черешнею на гілці дерева. Фото: Pinterest

Створення укриття

Садівники з досвідом кажуть, що найдієвішим методом врятувати врожай черешні від пернатих є укриття. У спеціалізованих магазинах продається велика кількість сіток різного вигляду і розміру. Ці сітки не заважають ягодам дозрівати, але захищають їх від пернатих.

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