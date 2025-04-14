Как можно защитить черешню в саду от птиц — полезные советы садоводам

Птица, которая клюет черешню на дереве. Фото: Archzine

Каждый опытный садовод знает, что одной из самых больших проблем для деревьев, в частности, и для черешни, являются птицы, но это можно с легкостью исправить. Мы рассказываем, как можно защитить эти фруктовые деревья от пернатых, чтобы спасти урожай сезонных летних ягод.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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К сожалению, плодовые деревья очень часто страдают от птиц, которые буквально уничтожают урожай. Причем, пернатые нападают на растения тогда, когда ягоды на них еще даже не успели созреть. Поэтому чтобы дождаться вкусного урожая, необходимо защитить деревья.

Чтобы не навредить ягодам черешни, нужно знать, что стоит сделать в саду весной.

Большой урожай черешни на дереве. Фото: Pinterest

Как уберечь черешню от птиц

Предметы со звуками

Птицы, в основном, садятся на черешню тогда, когда рядом с ними никого нет и не слышно никаких звуков. А если нарушить эту тишину, можно отпугнуть пернатых. Чтобы это было эффективно, повесьте на ветки плодового дерева предметы, которые могут издавать звуки.

Можете развесить на ветках плодового дерева пакеты, фольгу или какие-то погремушки. Также для отпугивания птиц подойдут игрушки-ветрячки или CD-диски, которые крутятся от ветра и издают звуки. Так пернатые услышат какой-то шум и даже не приблизятся к вашей черешне, а вы сможете спасти свой урожай.

Птица с черешней на ветке дерева. Фото: Pinterest

Создание укрытия

Садоводы с опытом говорят, что самым действенным методом спасти урожай черешни от пернатых является укрытие. В специализированных магазинах продается большое количество сеток разного вида и размера. Эти сетки не мешают ягодам созревать, но защищают их от пернатых.

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