Чем надо подкормить деревья в саду в мае 2025 — эффективные удобрения, советы дачникам

Чем подкормить деревья в мае 2025, чтобы собрать обильный урожай
В последний весенний месяц все фруктовые деревья в саду нуждаются в питательных веществах, чтобы хорошо расти и давать обильный урожай. Опытные дачники рассказали, чем именно нужно подкормить плодовые деревья в мае 2025 года, чтобы в будущем собрать большой урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Чем следует подкармливать фруктовые деревья в мае 2025 года
Садоводы с опытом рекомендуют подкармливать плодовые деревья в мае удобрениями с содержанием азота, который улучшает рост зеленой массы и развитие плодов. Самыми эффективными дачники считают перегной и компост, которых молодым деревьям до трех лет надо по два ведра, а старшим — не менее четырех.
Также можно подкармливать деревья раствором птичьего помета в соотношении один к десяти с водой. Причем, это удобрение нужно вносить именно под корень деревьев.
Если говорить о черешне с вишней, то в мае они нуждаются в калийсодержащих удобрениях. Поэтому можно подкормить деревья древесной золой в количестве одного килограмма на 0,5 уксуса и раствором борной кислоты в количестве десяти грамм на горячую воду. Готовую смесь надо выливать под корень во влажную почву.
Как правильно подкармливать деревья
Сначала разрыхлите почву вокруг ствола дерева с помощью грабель, внесите перегной в землю, после чего обильно полейте этот участок. Минеральные удобрения, а именно — аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония или нитроаммофоску, надо вносить в выкопанные канавки вокруг дерева, после чего закопать.
Молодым деревьям достаточно двух столовых ложек этих удобрений, а взрослым нужно три столовые ложки. Через две-три недели после первой подкормки стоит еще раз обработать деревья с акцентом на удобрения с содержанием калия.
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